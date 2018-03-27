Yüzlerce taksici katıldı: Belçika'da da 'Uber' protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'in sembollerinden "Atomium" çevresinde sabah saatlerinde yüzlerce taksici, Uber'i protesto etmek için buluştu. Taksiciler şehrin çevre yolunu ve bazı ana yollarını ulaşıma kapatarak trafik akışını engelledi.

Protesto nedeniyle Brüksel polisi, vatandaşlara metro, tramvay ve otobüs gibi toplu ulaşımı kullanmaları çağrısında bulundu. Uber, Brüksel'de taksicilere önemli maddi sorunlar yaşatıyor. Uber nedeniyle taksi lisans fiyatlarının çok düştüğü, özellikle akşam ve hafta sonunda da taksilerin gelirlerinde önemli azalma olduğu ifade ediliyor. Taksiciler Uber'i haksız rekabet etmekle suçluyor. Brüksel'de bin 270 civarında taksi ve bin kadar Uber bulunuyor. AA

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