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30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Yüzyılın anlaşmasına hayır

30 Ekim 2018, Salı 00:47
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Balfour Deklarasyonu uygulandıysa da “Yüzyılın Anlaşması”nın kesinlikle uygulanmayacağını belirtti.

İsrail’i tanıma kararını askıya aldılar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Balfour Deklarasyonu uygulandıysa da “Yüzyılın Anlaşması”nın kesinlikle uygulanmayacağını belirtti. Ramallah’taki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyi 30. dönem toplantılarında konuşan Abbas, “İsraille ilişkilerin sınırlandırılması çağrısı yapan” Ulusal Meclis ve Merkez Konseyi kararlarının uygulanma vaktinin geldiğini söyledi.

Abbas, “Yüzyılın Anlaşmasına” karşı olduğunu belirterek, “100 yıldır düşmanlar Balfour Deklarasyonu’nu uygulamaya çalışıyor, şimdi bunu ‘Yüzyılın Anlaşması’ yoluyla uyguluyorlar” değerlendirmesinde bulundu. “Yüzyılın Anlaşması”nın Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasına ilişkin İngiltere tarafından yayımlanan “Balfour Anlaşması”nın devamı olduğuna işaret eden Abbas, “Balfour uygulandıysa da Yüzyılın Anlaşması kesinlikle geçmeyecek ve uygulanmayacaktır.” dedi. 

‘Hamas açık kapı bırakmalı’

Abbas, konuşmasında Gazze’deki Hamas Hareketi’nin kendilerine uzlaşı için hiçbir açık kapı bırakmadıklarını söyleyerek “Bizim buna tahammülümüz kalmadı” ifadesini kullandı. “Gazze’de devlet olmaz, Gazze olmadan da devlet olmaz” diyen Abbas, Hamas’ı “geçici sınırlara sahip devlet olmayı kabul etmekle” suçladı.

Abbas, Filistinli şehit, esir ve yaralıların aileleri için ödenen maaşlara ilişkin “Kırmızı çizgi” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: filistin, abbas
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