Yüzyıllık tuzak

BM Genel Sekreter Vekili Dr. Al Hinedi, yüzyılın anlaşması olarak ifade edilen anlaşmanın, Filistinlileri kendi topraklarından kovmayı amaçladığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Vekili Dr. Rima Khalef Al Hinedi, Kudüs Komitesi’nin Pendik’te bir otelde düzenlediği, “Trump’ın Kudüs Hakkındaki Kararları” sempozyumunda bir konuşma yaptı. Hinedi, “Yüzyılın anlaşması olarak ifade edilen anlaşma, Filistinlileri kendi topraklarından kovmayı amaçlamaktadır. Biz yurt dışında yaşayan Filistinliler olarak ve dünyadaki dost halklarla birlikte bu anlaşmanın başarısızlığa uğratılması için her türlü çabayı sarf etmek zorundayız.” dedi. Yüzyılın Anlaşması’nın uygulandığını ifade eden Hinedi, “İsrail, Amerikan Başkanının kararından beri birbirini tamamlayan 4 paralel politika uyguladı. Birincisi, yerleşimcilerin alanlarını genişletti. Hemen Yahudi yerleşimcilere daha geniş izinler verdi. Yerleri işgal etmek için 10 binlercesine evler yaptı” diye konuştu.

“Hakları müdafaa etmek zorundayız’’

İkinci politika olarak İsrail’in peyderpey Batı Şeria’yı da yerleşim yerlerine eklemeye çalıştığına değinen Hinedi, bütün Batı Şeria’yı ilhak edeceğini savundu. Üçüncü politika olarak Apartayt’ın Filistinliler’e sunulacağını anlatan Hinedi, bu kanunun çok tehlikeli olduğunu, çünkü bu kanunun Filistinlilerin bu topraklardan yok olması anlamına geldiğini belirtti. Hinedi, “Biz Filistinliler, Araplar, Müslümanlar, dost ve zulmü reddeden halklar olarak Amerikan, İsrail politikasını başarısızlığa uğratmak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Filistin halkının, uluslararası kararlar doğrultusunda kabul edilen haklarını müdafaa etmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

***

Tıklayınız:

İsrail'in Filistin'i işgal planı: "Yüzyılın Anlaşması"

***

Neredesin ey Fatih Sultan Mehmed?



Kudüs Yüksek İslâmî Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, okuduğu Cuma hutbesinde, İslam dünyasında yaşanan parçalanmışlığa dikkati çekerek, İsrail’in bu ortamda Kudüs üzerindeki egemenliğini pekiştirdiği vurgusu yaptı. Şeyh Sabri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin sorununu çözmek üzere projelendirdiği “Yüzyılın Anlaşması” planının bir komplo olduğunu belirterek, “Büyük ülkeler, bu emperyalist sömürgeci ülkeler İslâm dünyasına ve Müslümanlara karşı ‘terörle mücadele’ adı altında birleşirken, İslâm ülkeleri hala kendi aralarında çekişme halindeler.” ifadelerini kullandı. Bazı Arap ülkelerinin “Emperyalist ülkelerin” projelerine destek verdiğine dikkati çeken Şeyh Sabri hutbesinde, “İşte haçlılar yeniden dönüyor. Sen neredesin ey Selahaddin, neredesin ey Komutan Baybars ve neredesin ey Fatih Sultan Mehmed?” çağrısında bulundu.