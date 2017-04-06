Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, devam eden iç savaşta yenilginin "Suriye'nin haritadan silineceği" anlamına geldiğini vurguladı ve "Zafer kazanmaktan başka seçeneğimiz yok" dedi.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) Esad'ın Hırvat gazetesi Vecernji List ile yaptığı söyleşiyi yayınladı.

Hırvat gazetesinin sorularını yanıtlarken, "Daha önce dediğim gibi, zaten büyük olan umudumuz daha da büyüyor; bu umut da kendimize güvene dayanıyor" dedi ve ekledi:

"Zaten zafer kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Bu savaşı kazanamazsak Suriye haritadan silinir. Bu savaşla yüzleşmekten başka çaremiz yok, bu nedenle kendimize güveniyoruz, ısrarlıyız ve kararlıyız."

Suriye yönetimine karşı savaşan silahlı grupların son dönemde başkent Şam ve kuzeydeki Hama kentine yönelik saldırılarını hatırlatan Esad, "Bu muhalefet cihad kavramının çarpık bir anlamını benimseyen cihatçı bir muhalefettir" dedi ve ekledi:

"Bu nedenle muhalefetin bu kesimiyle müzakerelerde hiçbir sonuca varamayız. Kanıtı şu: Daha Astana görüşmeleri sürerken Şam, Hama ve ülkenin başka yerlerine saldırmaya başladılar. Masum insanları öldürerek terörizm döngüsünü tekrarlıyorlar."

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İdlib açıklaması

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de meydana gelen hava saldırısında ölenlerden 3'ünün otopsi bulgularında kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu höldüklerini açıkladı.

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Risale-i Nur'dan önemli satırlar...

''...Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan "şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir." Çünkü وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى 1 yani, "Birisinin hatâsıyla, başkası veya akrabası hatakâr olmaz, cezaya müstehak olmaz" olan düstur-u irade-i İlâhiyeye karşı, bu zamanda اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 2 (("İnsan ise, şüphesiz ki, çok zâlim ve çok nankördür." İbrahim Sûresi, 14:34.)) sırrıyla şedit bir zulümle mukabele eder.

Tarafgirlik hissiyle, bir câninin hatâsıyla, değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adâvet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir mâsumun hakkı, yüz câni için feda edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz mâsumu birkaç câni için zararlara sokar.''

((Emirdağ Lahikası))

RİSALE-İ NUR: ADALETSİZ CİHAD YOKTUR

''...Halbuki, bugünün savaşlarına baktığımızda, karşımıza neredeyse daima “topyekün savaşlar” çıkar. Bugün bir hükümet başka bir hükümet ile harp ilan etmişse, bu harp iki hükümet ve onların orduları ile sınırlı kalmaz. Bütün bir halk “düşman” sayılır. O yüzden evler, okullar, hastaneler, mabedler bile bombalanır. Kışla, cephe ve cephanelere değil, şehirlere bomba yağdırılır. “Düşman askerlerini barındırıyor olabilir” ihtimali dahi, bir köyü veya mahalleyi içinde yaşayanlar ile birlikte yok etmek için yeterli bir gerekçedir. Nitekim, bir gecede Leipzig, başka bir gün Nagazaki yerle bir edilir. Başka bir gece yarısı, bu kez başka bir şehre milyonlarca kilo bomba yağdırılır. O beldede bulunan yüz binlerce insanın “ordu”yu ve “devlet”i temsil etmediği gerçeği gözardı edilir. Bebeklerin, hastaların, kolunu kaldırmaktan âciz yaşlıların, ayrıca hayvanların ve ağaçların ne günahının olduğu sorulmaz bile. A devleti B devleti ile savaş ilan etmiştir. O halde B devleti sınırları içindeki her şey ve herkes “potansiyel düşman”dır. Öyleyse, yok edilmelidir!''



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http://www.risaleinurenstitusu.org/risale-i-nur-adaletsiz-cihad-yoktur/