Zaharova: ABD ile saldırı sonrası temaslarımız oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin Suriye’deki hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Moskova’nın ABD ile temas halinde olduğunu söyledi.

Zaharova, Rusya birinci televizyon kanalında Suriye’ye gerçekleştiren roket saldırısı sonrası Rusya ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında herhangi bir temas olup olmadığı ile ilgili soruya şöyle cevap verdi: “ABD tarafı ile temaslarımız oldu, bu temaslar düzenli karakterde olup çeşitli düzeylerde gerçekleşiyor. Fakat bu durumda biz tabii ki sizin duyduğunuz açıklamaya odaklandık.” DHA

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