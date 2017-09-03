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Zalimler, Arakan'a yardımları da engelliyor

03 Eylül 2017, Pazar 23:43
Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplara yardım götüren bazı uluslararası kuruluşlar, güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Hla Kyaw, yaptığı açıklamada, Arakan'daki kamplara yardım götüren bazı kuruluşların bölgedeki faaliyetlerine son verdiğini bildirdi.

Kyaw, "Zaten ordu ve Budist milliyetçiler, uzun süredir yardım kuruluşlarını Arakan'dan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Burada iki amaç var. Bunlardan birincisi; Kamplardaki durumu katlanılamaz bir hale getirerek, Arakanlı Müslümanların, Nazi toplama kamplarındaki tutukluların yaptığı gibi bir isyana kalkışmalarını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Myanmar yönetiminin böyle bir isyana yol açarak Arakanlı Müslümanların "aşırılıkçılar" olduğuna dair kamuoyu oluşturmaya amaçladığına dikkati çekerek Hla Kyaw, "Sonra da güvenlik güçleri Arakanlılara yönelik katliama girişecek. Şu anda olan da o." diye konuştu.

ERC Başkanı Kyaw, "İkinci amaç ise Arakanlı Müslümanlara yardımları engelleyerek, bu insanları ölmeye terk etmek." dedi.

Kyaw, Myanmar ordusunun Arakan'daki yardım kuruluşlarına çeşitli suçlamalar yönelterek, bu kuruluşlar aleyhinde propaganda yürüttüğünü kaydetti.

Dünya Gıda Programı (WFP), dün yaptığı açıklamada, Arakan'daki gıda yardımı faaliyetlerini güvenlik sorunları nedeniyle askıya aldığını açıklamıştı.

Arakan'dan Bangladeş'e kaçış sürüyor

Bu arada, sosyal medyada yayınlanan ve bugün çekilen bir görüntüye ateşe verilen köyler yansıdı.

Görüntüyü çeken kişi, Fakali, Waparamg ve Bakoli isimli köylere gelen helikopterlerin buraları ateşe verdiği anlattı.

Sosyal medyadaki bir başka videoda açıklamada bulunan Arakanlı Müslümanlar, saldırıların sürdüğü Buthidaung kentinden geldiklerini anlattı.

Evlerinin yakıldığını dile getiren Müslümanlar, ailelerinden bir çok kişinin öldürüldüğünü ve günlerdir aç susuz dağlarda kaldıklarını ifade etti.

Bangladeş'e yaşadıkları bölgelerden 5 bin kişinin geçtiğini söyleyen Arakanlı Müslümanlar, bir çok kişinin de komşu ülkeye geçmeye çalıştığını kaydetti.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman öldü. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 73 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları ölen sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.

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AA

Etiketler: myanmar, arakan
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