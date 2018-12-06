"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Zamlar 2019 yılı için iptal edildi'

06 Aralık 2018, Perşembe 01:41
Fransa'da "sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklandı.

Fransız basının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, daha önce 6 aylığına askıya alınan akaryakıt zamları gelecek yıl için iptal edildi.

Başbakan Edouard Philippe, bugün Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, akaryakıt zamlarının alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması durumunda iptal edebileceklerini belirtmişti.

Philippe, dün de akaryakıtın yanı sıra elektrik ve gaz zamlarını da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Etiketler: fransa, zam
Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomide de OHAL yetkisi

    Nobel ödüllü Bilim İnsanı Prof. Smith İsrail'i eleştirdi
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    ''Yaratıcıya olan kesin inancımızı onaylıyor''

    Soğuk algınlığına bitkisel çözümler

    Harem-i İbrahim’i koruyun

    'Zamlar 2019 yılı için iptal edildi'

    Hızlı kilo verdiren diyetlere uyarı

    TOKİ mağdur ediyor

    ‘Şeb-i Arus’ tescillendi

    Sağlık yasası ne getiriyor?
    📷

    Akıllı Tahta

    Çocuk suçlular ikiye katlandı

    EYT yine AKP-MHP’ye takıldı

    Maaşlara enflasyon zammı gelecek mi?

    ABD düşünce kuruluşu uyarıyor: Çare daha az tüketmek

    Mandela ölümünün 5. yılında anılıyor: Filistin özgür olmadan Güney Afrika özgür sayılmaz

    536 yılında peş peşe gelen musibetler birer ilahi ikaz niteliğindeler

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk ihlallerine artık “dur” denilsin
    Genel

    Ekonomide de OHAL yetkisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yalancıları susturan belgeler konuşuyor
    Genel

    Sağlık yasası ne getiriyor?
    Genel

    TOKİ mağdur ediyor
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Barla’da Yeni Asya Sosyal Tesisleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Seçim sürecinde kutuplaştırma...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.