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30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Zarrab - Ahmedinejad bağlantısı

30 Kasım 2017, Perşembe 17:15
İran eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bağlantısını da kabul eden Zarrab, İran Merkez Bankası ile yaptıkları anlaşmanın bozulmasından sonra aralarında Hüseyin Necefizade’nin de bulunduğu Bank Mellat yetkilileriyle görüşüp Amerikan yaptırımlarını delmeye başladıklarını ifade ederek, 2010-2011’de Bank Mellat, 2012’nin başına kadar Aktifbank ile çalıştığını, bu anlaşmanın bozulması üzerine Halkbank’a başvurduğunu belirtti.

Reza Zarrab, tanık olarak ifade vermeyi neden kabul ettiğini, “İşbirliği cezaevinden çıkmanın en hızlı yoluydu” sözleriyle açıkladı. Zarrab, “İşbirliği cezaevinden çıkmam için en iyi yoldu. Cezamın ne olacağına dair kimse bir söz vermedi. Yargıç cezama karar verecek” dedi. Nerede kaldığına yönelik soruyu da yanıtlayan Zarrab, “FBI ajanları gözetimindeyim. Bir otelde kalmıyorum. Bir kaç haftadır FBI’ın tutuklusuyum” dedi. Sarraf, Miami Havalimanı’nda gözaltına alındığında “neyle karşılaştığını bilmediği ve korktuğu” için FBI’a “tamamen ve şeffaf biçimde doğruları söylemediğini” dile getirdi. Sarraf, işbirliği yapmaya karar verdiğinde “Atilla tutuklanmış mıydı?” sorusuna “Evet” cevabını verdi.

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TOPLANTI YÖNETİYOR GİBİ

ABD’li gazeteci Adam Klasfeld, Twitter adresinden duruşma ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Klasfeld, “Zarrab, jüri için şema çizerken rahatlamış ve otoriter gözüküyor. Eğer ABD’nin federal mahkemesinde, mahkûm kıyafet giyiyor olmasaydı, bir şirketin toplantısını yönetiyor gibi görülebilirdi” ifadelerini kullandı.

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Etiketler: ahmedinejad, zarrab
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