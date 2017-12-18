Zarrab davasında bu hafta, belirleyici olacak

ABD’nin New York kentinde devam eden davada, Rıza Sarraf’ın başsavcılıkla işbirliği yapması sonrasında davanın tek sanığı durumuna düşen Halkbank’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da tanık olarak ifade verdi.

Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah’a değerlendirmelerde bulunan, Sarraf davasını yakından izleyen gazeteci Şebnem Arsu, “En kritik gelişmenin Mehmet Hakan Atilla’nın çapraz sorgusuyla başlayacağını düşünüyorum. Savcının Mehmet Hakan Atilla’yı gerçekten terleteceği bekleniyor. Davada çok belirleyici bir hafta olacak” ifadelerini kullandı. Arsu, şöyle devam etti: “Mehmet Hakan Atilla kendi isteğiyle ifade vermek üzere tanık kürsüsüne oturdu. Başka bir savunma avukatının kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili sorularını cevapladı. Bütün suçları birer birer kendisinin işleyip işlemediği soruldu. Hakan Atilla’nın cevabı ise çok net ‘hayır’ oldu.

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