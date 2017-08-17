Zarrab dâvâsının hâkiminin endişesi

ABD’de tutuklu yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın kefaletle serbest bırakılma talebini reddeden Hâkim Richard Berman, mahkemeye yapılan siyasî baskıdan kaygılı ve rahatsız olduğunu söyledi.
Berman, Atilla’nın iki milyon dolarlık teminat karşılığında kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanma talebini, tarafları dinledikten sonra dün reddetmişti. Hâkim Berman, Atilla’nın kefaletiyle ilgili verdiği karar sonrasında yaptığı açıklamada, Zarrab dâvâsında siyasilerin araya girmesinden duyduğu endişe ve rahatsızlığı dile getirdi.
Amerika’nın Sesi sitesinin haberine göre Berman, Türk ve ABD hükümetlerinin Zarrab ve Atilla’nın yargılanmadan Türkiye’ye iadesi için mahkeme dışında çeşitli girişimlerde bulunduğunu belirterek, mahkeme dışında gelişen bu girişimlerden kaygı duyup, rahatsız olduğunu söyledi.
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