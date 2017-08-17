Zarrab dâvâsının hâkiminin endişesi

ABD’de tutuklu yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın kefaletle serbest bırakılma talebini reddeden Hâkim Richard Berman, mahkemeye yapılan siyasî baskıdan kaygılı ve rahatsız olduğunu söyledi.

Okunma Sayısı: 3442

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.