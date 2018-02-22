Zarrab'ın avukatları istifa etti

Şeyda Yıldırım ve Ayten Yılmaz'ın 19 Şubat'ta istifa dilekçelerini verdiği ortaya çıktı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yargılandığı dosyada itirafçı olan Reza Zarrab’ın Türkiye’de açtığı bir dava sırasında avukatlarının istifa ettiği ortaya çıktı.

Reza Zarrab, Türkiye’de olduğu zamanlarda kendisini eleştirenlere hakaret davası açıyordu. Odatv'de yer alan habere göre bugün de o davalardan biri İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Ancak duruşma çok kısa sürdü. Duruşmada hakim, Zarrab’ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiğini söyledi.

Zarrab’ın avukatlarının istifası tutanağa da geçirildi. Tutanakta yer alan bilgiye göre Av. Yıldırım ve Av. Yılmaz 19 Şubat’ta istifa dilekçelerini mahkemeye sunmuşlar.