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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Zarrab suçlamaları kabul edebilir

01 Kasım 2017, Çarşamba 16:47
Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’ın tutuklu sanıklar arasında bulunduğu ve 27 Kasım’da ABD’nin New York şehrinde başlaması beklenen dâvâda, Zarrab’ın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul edebileceği belirtildi.

İran’a uygulanan yaptırımları ABD finans sistemini aldatıp yasa dışı yollarla delmekle suçlanan Reza Zarrab’ın avukatları, müvekkillerinin savunması için gerekli olan kritik belgeleri mahkemeye sunmadı.

New York Times’ta (NYT) yer alan haberde, dâvânın bir diğer tutuklu sanığı Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın Pazartesi günü mahkemeye ilettiği belgelerde “Reza Zarrab Eylül ayından bu yana dâvâ konusundaki hiçbir gelişmeye dahil olmadı” dediği aktarıldı. Zarrab ve avukatlarının iddianameye eklenen yeni iddialar konusunda ek savunmalarını iletmek için Pazartesi gece yarısına kadar süreleri olduğunu vurgulayan NYT, savunma tarafının mahkemeye herhangi bir belge sunmadığını yazdı. Ay sonunda başlayacak olan dâvâ için jüri seçimi konusunda da Zarrab’ın avukat ekibi olası jüri üyelerine seçim sürecinde iletilecek soruları sunmadığı da haberde yer alan detaylar arasında.

İşbirliğine hazırlandığı anlamına gelir

Gazeteye konuşan hukuk uzmanı ve şu anda Columbia Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan eski federal savcı Daniel C. Richman, “Bir avukat, müvekkilinin savunmasını şekillendirmek için önüne gelen şansları bu şekilde es geçmez” dedi. NYT’ye göre, ‘Eğer Zarrab, suçlamaları kabul ederse, bu, ABD’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında işbirliğine hazırlandığı anlamına gelebilir.’ Sarraf Mart 2016’da Florida’ya gittiği sırada gözaltına alınıp tutuklanmış, kara para aklamakla ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanmıştı. Mart 2017’de ise Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla New York’ta tutuklanmıştı. New York Güney Bölgesi Savcılığı, 9 Eylül’de iddianameye ek yaparak eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan dahil dört kişiye daha suçlamalar yöneltmişti. Sputnik’te yer alan haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile konuyu telefonda görüşmüştü. Washington Post’ta çıkan bir yazıda ise Erdoğan’ın, Zarrab’ı kurtarmak için olağanüstü bir kampanya yürüttüğü iddia edilmişti.

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CNBC’den Sarraf iddiası

Erdoğan ailesi Zarrab için görüşmeler yaptı iddiası

‘Ankara’da moraller bozuk’

“Yolsuzluk dosyalarını, içimize sindirmemizin istenmesi içimize sinmiyor”

Zarrab: Suçsuzum

‘Dâvâların siyaseti şantajla baskı altına almasından korkarım’

Reza Zarrab'ın 'serbest bırakıldığı' iddiası

Çakırgil: ‘Pis kokular geliyor’sa Amerika’ya gitmemeli

Kılıçdaroğlu'ndan Çağlayan açıklaması: "Utanç verici"

ABD'den Çağlayan için tutuklama kararı

Yeni gelişme: ABD'den eski Bakan Çağlayan ile ilgili flaş karar!

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Etiketler: zarrab
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