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18 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Zimbabve'de askeri müdahale yanlıları sokağa çıktı

18 Kasım 2017, Cumartesi 15:45
Zimbabve'de, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi yürüyüş gerçekleştiriyor.

Mugabe'nin çekilmesini isteyen pankartlar taşıyan ve şarkılar söyleyerek başkent Harare sokaklarında yürüyen kalabalıkların arasında çok sayıda ordu mensubu ve aracı da görüldü.

İş yerlerinin kapalı olduğu başkent sokaklarında, Mugabe karşıtları başka şehirlerden Harare'ye geldi.  

Bazıları göstericilerin askeri müdahalenin başındaki isim Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'nın posterlerini taşıdığı görüldü.

'SANKİ NOEL GİBİ'

Yürüyüşe katılan ve Mugabe iktidarıyla aynı yaşta olan 37 yaşındaki Talent Mudzamiri, "Sesimiz uzun zamandır duyulmuyordu." derken, yürüyüşçülerden Fred Mubay ise "Sanki Noel gibi" ifadesini kullandı. 

Kalabalığın, 1980 yılında Mugabe'nin sürgünden dönerken karşılandığı alana doğru yürümesi ve konuşmalar için buranın seçilmiş olması ise dikkati çekti. 

Zimbabve Savaş Gazileri Birliği ve çeşitli siyasi grupların öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, istifası istenen Mugabe iktidarını zayıflatmayı amaçlıyor.

Mugabe, çarşamba günkü askeri müdahalenin ardından alındığı ev hapsinden bu yana ilk kez dün halk arasına çıkmıştı.

Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin darbe olmadığı öne sürülmüştü.

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