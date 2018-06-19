Zulüm bitmiyor: 6 bin Filistinli İsrail hapishanelerinde

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldı. Son verilere göre İsrail hapishanelerinde 350’si çocuk yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria’da gece düzenlenen operasyonlarda “terör olaylarına karıştığı” iddiasıyla 13 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde ise gözaltı işlemlerinden 4’ünün Batı Şeria’nın El Halil kentinde gerçekleştiği ve gözaltına alınanlar arasında bir kızın da olduğu kaydedildi. Gözaltılarla ilgili Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Keyfi kararlar

Filistin Esirler Cemiyeti’nin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde 350’si çocuk yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. İsrail yönetimi, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak “idari tutuklama” adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun “İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine” karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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‘İsrail zor Durumda’

İran Milli Savunma Yüksek Üniversitesi Rektörü General Ahmed Vahidi, İsrail Rejimi’ni tehdit eder nitelikte açıklamalarda bulundu. Tasnim’e konuşan Vahidi, Suriye’de yaşanan gelişmeler neticesinde İsrail Rejimi’nin zor durumda olduğunu söyledi. İsrail’in kendi güvenliğinden endişe duyduğunu kaydeden General Vahidi, İsrail’in kendisini hiçbir zaman emniyette hissedemeyeceğini belirtti. İran Milli Savunma Yüksek Üniversitesi Rektörü General Ahmed Vahidi, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin uluslararası ve ahlaki kurallar konusunda sıkıntılı bir ülke olduğunu aktaran Vahidi, Kuzey Kore’nin dikkatli olması ve ABD’ye güvenmemesi gerektiğini vurguladı.

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Zindanda gözlerini kaybetti

İsraİl Rejimi zindanlarında tıbbi ihmale maruz kalan ve gözlerini kaybeden 18 yaşındaki Filistinli Hasan et-Temimi serbest bırakıldı. Gazetecilere konuşan Hasan’ın amcası Abdunnasır et-Temimi, kardeşinin oğlunun, nisan ayında gözaltına alındığını ve hasta olduğunu söyledi. Yeğeninin çocukluğundan bu yana protein emilim bozukluğu nedeniyle böbrek ve karaciğer problemleri yaşadığını, belirli bir diyet ve tedavi içinde hayatını sürdürmesi gerektiğini anlatan amca Temimi, “Ancak İsrail, yeğenimin ilaçlarını almasına izin vermedi. Hasan bu yüzden gözlerini kaybetti.” dedi. Temimi, “İşgalci yönetime sağlık raporlarını sunmamıza rağmen bu raporlara dikkat edilmedi ve sağlık durumu bozuldu.” ifadelerini kullandı. Hasan Temimi, 7 Nisan’da “İsrail askerlerine taş attığı” iddiasıyla gözaltına alınmış ve Temmuz ayında yargılanmak üzere Ramallah’ın batısındaki Ofer Askeri Cezaevi’ne nakledilmişti.

Tıbbî ihmal

Gözaltına alındıktan bir ay sonra sağlık durumu bozulan Temimi, İsrail’de bir hastaneye kaldırılmıştı. Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamada Temimi’nin 5 Haziran’da hastanede yapılan incelemelerde gözlerini tamamen kaybettiğinin ortaya çıktığını ve gencin bu hale “tıbbî ihmal” nedeniyle geldiğini belirtmişti.