Zulümde sınır tanımıyorlar!

Batı Şeria'nın kuzeyinde, bir grup radikal Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi.

İsrail insan hakları kurumu Hahamin'in saha sorumlusu Zekeriya es-Sidde, yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, Nablus'un güneyindeki bir köyde Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdiğini belirtti. Sidde, çıkan yangında tarım mahsulleri ile meyve ağaçlarının zarar gördüğünü ve olayın ardından bölge sakinleri ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede çıktığını ifade etti. Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yakılan arazilerde ne kadar hasar olduğunun henüz belirlenmediği kaydedildi. *** Okumak için tıklayınız: 1948’den bugüne dehşet veren plan... ''Kimse buna sesini çıkarmıyor'' AA

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