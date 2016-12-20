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Zürih saldırganını 24 yaşında İsviçre vatandaşı

20 Aralık 2016, Salı 19:06
Zürih'teki "Islamisches Zentrum" camisinde 3 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden saldırganın 24 yaşında ve İsviçre vatandaşı olduğu açıklandı.

İsviçre'nin Zürih kentinde, "Islamisches Zentrum" camisinde 3 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden saldırganın 24 yaşında ve İsviçre vatandaşı olduğu bildirildi.

Zürih Suç Dairesi Şefi Christiane Lentjes Meili, ismi açıklanmayan saldırganın İsviçre'nin Uster şehrinde doğduğunu belirtti.

Meili, saldırganın suç dosyasının kabarık olduğunu belirterek, "Pazar günü de yakın arkadaşlarından birini öldürmüş, Polis kendisini her yerde arıyordu. Camide böyle bir saldırıda bulunmasını ve bunun nedenlerini araştırıyoruz. Onu buna iten motivasyon nedir henüz bilmiyoruz. Saldırıdan sonra da intihar etmiş. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor." dedi.

Düzenlenen basın toplantısında da Meili, bir mağazada çalışan saldırganın evinde yapılan incelemelerde satanizmi andıran mistik fotoğraf ile bulgulara rastlanıldığına dikkat çekti.

İsviçre basınının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Meili, Zürih Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralanan iki kişinin durumunun stabil, diğerinin ise daha iyi olduğunu aktardı.

- "Irkçı bir saldırı olduğunu düşünüyoruz"

Öte yandan, Zürih'in en büyük camilerinden ve Somalililerin ağırlıklı olarak ibadet ettiği Şeyh Zayed İslam Merkezi İmamı Saad Subaan, saldırıyı kınadığını ifade etti.

Subaan, kendilerinin İsviçre'deki yasalara uyan barışçıl bir topluluk olduğunu ve böylesine bir saldırı karşısında şok olduklarını vurgulayarak, "Polisin verdiği bilgilerden bunun ırkçı bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah tekrarlanmaz. Yaralı arkadaşlarımızı bizzat tanıyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Zürih polisinin, dün gece düzenlenen saldırının ardından mühürlediği "Islamisches Zentrum" camisininin en kısa zamanda ibadete açılmasını beklediklerini de dile getiren Subaan, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Zürih'teki Türk toplumunun saldırı sonrası kendileriyle yakından ilgilendiğini de belirten Subaan, desteklerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı ve UETD İsviçre Bölge Başkanlığına teşekkür etti.

- "Hastanesi yetkilileri bilgi vermiyor"

Öte yandan, saldırı sonrası ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan "Islamisches Zentrum" camisi cemaatinden Shardi Cisman Abdikarim'in eşi Kulmiye İsman Shardi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zürih Üniversite Hastanesi yetkilileri defalarca sormamıza rağmen eşimle ilgili tek bir bilgi dahi vermiyor. Sadece dün akşam telefon açtılar, 'eşiniz hastanede buraya gelin' dediler. Bunun dışında bilgi vermediler. Nasıl yaralandı, neresinden yaralandı haberimiz yok. Eşim ve diğer yaralılar için endişeli bekleyişimiz devam ediyor. Dua ediyoruz." diye konuştu.

Saldırıda yaralanan "Islamisches Zentrum" camisi imamı Mustaf Ali Kalif ile Farah Sed'in yakınlarınının da hastanedeki bekleyişleri sürüyor.

"Islamisches Zentrum" camisinde dün gece düzünlenen silahlı saldırının ardından bölgede arama yapan Zürih polisi, camiye 300 metre uzaklıktaki Gessner Köprüsü'nde bir ceset ve tabanca bulmuştu. Polis, cesedin bulunmasını takiben arama çalışmalarına son vermiş "Islamisches Zentrum" camisini mühürleyerek bölgeden ayrılmıştı.

Polisten bu sabah yapılan açıklamada da bulunan cesedin, "Islamisches Zentrum" camisinde 3 kişiyi yaralayan saldırgana ait olduğu bildirilmişti.

AA

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