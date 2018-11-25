Zulüm içinde düşündüren bir hatıra

Gediz ilçemizin, Murad Dağı yolu üzerinde içinden nehir suyunun kıvrılarak aktığı, tadını hâlâ unutamadığını ‘Türko’ isimli elmasıyla meşhur şirin bir köy olan GÜMÜŞ KÖY’de öğretmendim.

Hatıralarını daha sonra anlatmayı düşündüğüm bu köyden başka bir köye ‘Nurcudur’ diye sürgün edilmiştim. Hatırı sayılır kimseler araya girmiş, hiçbir sonuç alamamıştı.

O zaman AP’den milletvekili olan Simavlı İlhan Ersoy ve değerli hanımı Gediz’e gelmişti. Durumdan haberdar olunca beni de yanlarına alarak Kütahya Valisi’ne gittik. Sayın vekilimiz;

- Sayın Valimiz! Öğretmen kardeşimiz iyi tanıdığımız muhafazakâr ve vatan millet sevdalısıdır. Niye görev yerini değiştirdiniz?

Vali bey de, “Buna benzer çok tasarrufta bulunuyoruz. Fakat bunların gerekçelerini Millî Eğitim Müdürümüz bilir” dedi.

Sonra Millî Eğitim Müdürü çağrıldı. Aynı soru ona yöneltildi.

- Sayın vekilimiz Nizamettin Çoban’ın bu konuda talimatı var. Dindarların sık sık yerini değiştirerek istifaya zorlayın dedi. Bu öğretmen de okul müdürleri tarafından ‘Nurcu’ diye ihbar edildi. Biz de böyle bir yer değişikliği yaptık.

Cevabı duyunca herkes şaşkına dönmüştü. Şaşkınlığı ve sessizliği bozan milletvekilimizin sağlık görevlisi hanımı oldu: “Yani NURCULUK sizce tehlikeli bir şey mi? Bu ‘mikrop’la hastalanmış, etrafa bulaştıran bir öğretmeni başka köye gönderiyorsunuz. Gümüş Köy bu bulaşıcı tehlikeden hastalanmış ‘Nurcu’ mu olmuş? Ben sağlık görevlisiyim. Böyle bir durumda köy karantinaya alınır. Giriş çıkış yasaklanır.

Siz yanlış yapmışsınız, ‘mikrob’u köye bulaştıran öğretmeni başka köye de bulaştırmak için görev yerini değiştirmişsiniz. Bence karantina uygulayın. Kimseyi köye sokmayın, bilhassa en hastalıklı öğretmeni köyden asla çıkarmayın.”

Neticede, yıl sonuna kadar süren maceralı bir mücadeleden sonra yeni görev yerine gittim.

