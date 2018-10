Risale-i Nur Talebeliği ve katalizör

Risale-i Nur ve katalizör kelimelerini yanyana görünce şaşırmış olabilirsiniz. Aslında şaşırmakta haksınız da çünkü birbirlerinden çok ayrı, bağlantısız ve ilişkisizmiş gibi görünüyorlar. Ama aslında ne kadarda birbirlerini çağrıştıran kelimeler.

Katalizör sözcüğünün kelime manasına baktığımız zaman kimya terimi olarak kullanıldığını görüyoruz. Ve sözlükte şöyle tanımlanmakta: “Kendisi değişmeksizin kimyasal bir tepkimeyi sağlayan ya da tepkimenin hızının değişmesine yol açan madde.”

Katalizör kelimesini ilk kez lisede kimya ve biyoloji derslerinde duymuştum ve benim için terim olmaktan başka hiçbir anlam ifade etmemişti. Risale-i Nurlar’la meşguliyetim arttıktan sonra katalizör kelimesini tekrar duyduğumda kafamda şimşekler çaktı. Elimdeki cep fenerini yere vurmuş ve aydınlandığım o ışıkla bambaşka manalar görmüştüm. Öğrendiğim ilimlere iman gözlüğüyle bakmanın güzelliği doldurmuştu içimi.

Risale-i Nur Talebesi olarak hepimizin birer katalizör olabileceğini düşündüm.

Katalizörlerin özelliklerine baktığımız zaman şöyle sıralayabiliriz:

* Katalizör olay sırasında tükenmez.

* Çok az oranda kullanılan katalizör büyük orandaki maddelerin tepkimeye girmesini sağlar.

* Katalizör tepkimeyi başlatmaz, gerçekleşebilmesi için gerekli enerjiyi düşürür ve tepkimenin devamını sağlar.

* İki yönde gidebilen olaylarda, olayların bir yöne gitmesini sağlamaz, ancak hızını arttırır.

* Her olaya etki eden özel katalizörler vardır.

Sizinde kafanızda şimşekler çaktı mı? Katalizörler ve Risale-i Nur Talebeleri aralarındaki ortak noktalar dikkatinizi çekti mi?

Katalizörlerin bu özelliklerinin bana açılan mânalarını şöyle sıralayabilirim:

Katalizörler olay sırasında tükenmez. Peki Risale-i Nur Talebeleri olaylar karşısında tükenebilir mi? Üstad Bediüzzaman Hazretleri Muhakemat’ta 9. mukaddemeye şu cümle ile başlar: “Ukul-u selime yanında muhakkaktır ki: Hilkatte hayır asıl, şer ise tebeidir. Hayır küllî, şer cüz’îdir.” Yani şu an içinde bulunduğumuz durum (tepkime) o an bizim için yaratılan şey bizim için en hayırlısı, en güzelidir. Kâinatta yaratılan her şey her hadise ya bizzat güzeldir, ya da netice itibariyle güzeldir kaidesini de düşünürsek Risale-i Nur Talebelerinin olaylar karşısında tükenmesi muhaldir.

Çok az miktarda kullanılan katalizör büyük orandaki maddelerin tepkimeye girmesini sağlar. Peki sayıda, az tesirde çok olan da Risale-i Nur Talebeleri de aynı görevde değil midir? “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur.” Az sayıdaki talebeler neşriyat vazifelerini yerine getirerek inşallah büyük işler başarmaktadırlar. Aynı katalizörler gibi.

Katalizör tepkimeyi başlatmaz, ancak tepkimenin başlayabilmesi için gerekli enerjiyi (aktivasyon enerjisi) düşürür. Kasas Sûresi 56. âyette Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir.” Katalizörler gibi bizim vazifemiz ancak tepkimenin başlayabilmesi için gerekli enerjiyi, tebliği, sağlayabilmek hidayet Allahtan.

Katalizörler iki yöne giden olaylarda, olayın bir yöne gitmesini sağlayamıyordu ancak hızını arttırıyordu. Risale-i Nur Talebeleri de farklı mesleklerle, cemaatlerle ilişkisi bulunan kardeşlerini sadece kendi tarafına çekmek için uğraşmıyor, hak yalnız benim mesleğimdir demiyor. Ancak benim mesleğim daha güzeldir diyerek tepkimenin hızını arttırıyorlar.

İlimlere, hayata, olaylara bakış açımızı değiştiren cep fenerimizi yere vurup iman ışığıyla dünyamızı aydınlatan Risale-i Nurlar’dan Allah ebeden razı olsun.