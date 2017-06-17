Sivas'ta oğlu, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kapsamında fen bilimleri alanında yapılan LYS-2'ye geç kaldığı için sınav salonuna alınmayan baba, görevlilere önce yalvardı sonra tepki gösterdi.

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde fen bilimleri alanında yapılan LYS-2'ye girecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren salonlara gelmeye başladı.

Sınava girecek adaylar arama noktalarından geçerek sınav salonlarına alındı.

Saat 10.00'da başlayacak sınava uygulanan "15 dakika" kuralı nedeniyle bazı öğrenciler geç kaldıkları için sınav salonuna alınmadı.

Oğlu bir dakika geç kaldığı için sınava alınmadığını söyleyen baba, görevlilere önce yalvardı, isteği kabul olmayınca da tepki gösterdi.

"Rica ediyorum, Allah'ınızı seviyorsanız kapıyı açın. Kızım, bu geç kalmış geç. Ya arkadaş gözlerini yiyim etme ya..." diyen baba, kapı açılmayınca görevlilere bağırmaya başladı.

"Ben bunun için hayatımı koydum geldim. 1 dakikayla bir şey olmaz." diye tepki gösteren baba, görevliler tarafından fakültenin önünden uzaklaştırıldı.

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"Ne olur al, henüz saniye dolmadı''

Antalya'da Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonunda Fen Bilimleri sınavına son anda gelen öğrenci, bina önünde bulunanların ısrarıyla salona alındı.

Görevlilere "Ne olur al" diye seslenenlerden biri heyecanlanarak gözyaşı döktü.

Saat 10.00'da başlayan LYS Fen Bilimleri sınavı için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda olmaya başladı. Kimi adaylar üzerlerindeki takı vb. çıkarırken, sınav salonlarına koşan adaylar da oldu.

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde saat 09.45'te görevliler kapıları kapatmaya başladığı anda bir öğrenci okula girmeye çalıştı.

Görevlilerin almak istemediği öğrenci için kapıda bekleyen aileler ısrar etti.

Aileler, kapıya yönelerek "Ne olur al, henüz saniye dolmadı" diyerek öğrencinin içeri alınmasını istedi. Saate bakan görevliler son anda gelen öğrenciyi de içeri aldı. Öğrencinin durumunu gören bazı kişiler heyecanlanarak gözyaşı döktü. Öğrencinin alınmasıyla bina önünde bulunanlar alkışlarla görevlilere teşekkür etti.

Saat 09.45'ten sonra polisler, okulun önünde bekleyenleri gürültü çıkardıkları gerekçesiyle uzaklaştırdı. Bazı aileler yanlarında getirdikleri kilimlerin üstünde otururken, bazıları da yanlarında getirdikleri Kuran-ı Kerim'i okudu.