129 yıllık lise o listede yer almadı

Konya Eğitim- İş Sendikası, 129 yıl önce kurulan Konya Lisesi’nin merkezi sınavla öğrenci alınacak ‘nitelikli lise’ listesinde bulunmaması ve kontenjanın da 280’den 800’e çıkarılmasına tepki gösterdi.

Eğitim- İş Sendikası’nın protestosuna CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener de destek oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, geçen 10 Nisan günü, ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’ yayınladı. Bu kılavuzda sınavla öğrenci alacak liseler arasında şehirde 1889 yılında Konya İdadisi adı altında kurulan ve zamanla birkaç kez adı değişen Konya Lisesi yer almadı. 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski başbakan Sadi Irmak, Millî Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, Yargıtay eski başkanı Sami Selçuk, yazar Ahmet Hamdi Tanpınar gibi birçok ismin mezun olduğu okul olması dolayısıyla o dönem sosyal medyada, nitelikli lise kapsamı dışında tutulması tepkilere sebep oldu. DHA

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