13 yaşındaki İmam Hatipli Rus vatandaşı Andalib'den LGS'de dikkat çeken başarı

Müslümanlığı seçen ve Türkçe bilmeyen Rus anne babanın imam hatipte okuyan kızları Andalib, girdiği LGS'de büyük başarı elde etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve Müslümanlığı seçen Rus çiftin imam hatip ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki kızları Andalib Goncharova, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 421 puan alarak yüzde 1,15'lik dilime girdi.

Alanya Nebahat Şifa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Andalib Goncharova, LGS'de elde ettiği başarıyla ailesinin gururu oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesine 5 yıl önce yerleşen Rus bilgisayar mühendisi Aleksandr Goncharova (41) ile yazar ve tercümanlık yapan eşi Ekaterine Sorokoumova (33), kızları İklil ve Andalib'i önce Türkçe kurslarına gönderdi. Çift kızlarını ilkokul sonrası da imam hatip ortaokuluna yazdırdı.

Çiftin 14 yaşındaki kızları İklil, anadolu lisesine devam ederken, 13 yaşındaki diğer kızları Andalib de bu yıl girdiği LGS'de büyük başarı elde etti.

Anadili Rusça'nın yanı sıra Türkçe, Arapça ve İngilizceyi de iyi derecede konuşan Andalib Goncharova, yaptığı açıklamada çok çalışarak girdiği sınavda başarıyı yakaladığını söyledi.

Sınavda sözel bölümün biraz kolay geçtiğini anlatan Andalib Goncharova, "Sayısalda biraz boşum vardı ancak yine de iyi bir sonuç aldım. Bundan sonra hangi liseyi tercih edeceğimi de bilemiyorum. Tercihim daha çok fen lisesinden yana olacak. Öğretmenlerim ve ailemle konuştuktan sonra bir karar vereceğim." dedi.

İleride doktor olmayı veya matematik ile uğraşmayı istediğini dile getiren başarılı öğrenci, "Öğretmenler hep iyiydi. Arkadaşlarım da çok iyi davrandılar. İmam hatibe geldiğime pişman olmadım. Dini sistemi çok beğendim. Umarım Türkiye'de kalırız." diye konuştu.

Anne Ekaterine Sorokoumova ise kızının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bu başarıda okulun çok katkısı olduğunu anlatan anne, "Türkiye'de yabancı olmamıza rağmen zorluk çekmedik. Okulda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok iyi karşılandı. Ben ve eşim Türkçe bilmiyoruz ama insanlar bize yardım etti, ellerinden geleni yaptılar." dedi.

Kızını imama hatibe daha dini olduğu için gönderdiğini dile getiren anne Ekaterine Sorokoumova, "İmam hatibin bir kız için daha uygun ortam olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu okulda gördüm. Dini yaşayışımıza daha uygun. İmam hatip okuluna gönderdiğimiz için de pişman değiliz." diye konuştu.

Anne Ekaterine Sorokoumova, 15 yaşındayken Müslümanlığı seçtiğini aktararak, dinlerini öğrenmek için Müslüman ve Arap ülkelerine gittiklerini, buralarda da hem mesleki hem de dini yaşamı öğrenmeye çalıştıklarını vurguladı.

Baba Aleksandr Goncharova da Müslüman olduktan sonra hem dini yaşamı görmek hem de Müslümanlığı öğrenmek için yurt dışına çıktığını ifade etti.

Yurt dışında 6 ülkeye gittiğini anlatan Baba Goncharova, "Malezya ve Ürdün'den sonra Türkiye'ye geçtik. Türkiye hem Rusya'ya yakındı hem de kültürü ve yaşamıyla renkli bir ülkeydi. Türkiye'nin Müslüman olması burada kalmamızda çok önemli etken oldu. Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Abla İklil Goncharova ise Türkiye'yi çok sevdiğini anlattı. Kardeşinden önce imam hatipte okuduğunu dile getiren İklil Goncharova, "Ben de bu okula gittiğim için mutluyum. Onunla zaman zaman birlikte de çalışırdık. Kardeşimin başarılı olması beni mutlu etti." dedi.

Abla Goncharova, dil ve resme ilgisi olduğunu belirterek gelecekte bu alanlardan birinde uzlanlaşmak istediğini söyledi.

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