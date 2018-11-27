14 hafize diplomasını aldı

Hafızlık eğitimini tamamlayan 14 kız öğrenci, hafızlık belgelerini aldı.

Aynı zamanda açık lise öğrencisi olan 14 kız öğrenci, Güngören Üçpınar Kur’ân Kursu’nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamladılar. Sadece hanımların davetli olduğu hafızlık töreni İstanbul Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezinde yapıldı. Düzenlenen hafızlık icazetinde konuşan kurs hocaları, Kur’an öğrenmenin ve Kur’ân öğretmenin önemine dikkat çekerek bu konudaki hadisi şeriflerden örnekler verdi. Hafızlığını tamamlayan öğrenciler kısa birer aşir okuduktan sonra hocalarının elinden hafızlık beratlarını aldılar. Programda ayrıca ilahiler, kısa sureler ve şiirler okundu. İstanbul – Yeni Asya

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