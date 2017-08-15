1499 mağdurdan biri oldu

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, çobanlık yapan Ahmet Dağ, ÖSYM'nin puanlama hatası kurbanı 1499 adaydan biri oldu.

Önce İlahiyat Fakültesi'ne yerleştirildiği açıklanan Ahmet Dağ'ın yaşadığı büyük sevinç, açıkta kaldığı söylenince hayal kırıklığına uğradı.

Siverek'in Taşağıl Köyü'nde ailesi ile birlikte yaşayan 7 kardeşin en küçüğü 23 yaşındaki Ahmet Dağ, ilkokulu bitirdikten sonra babasıyla birlikte çobanlık yapmaya başladı. Bir yandan koyun güden Dağ, diğer yandan da açıktan ortaokul ve liseyi okudu. Liseyi bitirdikten sonra koyun otlatırken ders çalışmayı sürdüren Dağ, üniversite sınavına girdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla hayalini kurduğu İlahiyat Fakültesi'ne girmeye hak kazanan ve büyük sevinç yaşayan Dağ, daha sonra ÖSYM'nin gönderdiği puanlama hatasıyla açıkta kalan 1499 adaydan birisi olduğunu belirten mesajla üzüntü yaşadı.

Üniversite hayali yarım kalan ve köyde çobanlık yapmayı sürdüren Ahmet Dağ, ÖSYM'nin puanlama hatasıyla büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Yarım kalan hayalinin gerçeğe dönüşmesi için yetkililerden yardım isteyen Dağ, şöyle dedi:

"İlahiyat Fakültesini kazandığımda çok sevindim. Çünkü 40 derece sıcak güneşin altında ve dondurucu soğukta azimle koyun otlatırken ders çalıştım. İmkansızlıklar içinde ders çalışarak sınava girdim. Üniversiteyi kazandım ama daha sonra bana gelen mesajda hayallerim yıkıldı. Puanlama hatası nedeniyle herhangi bir programa yerleştirilemediğim mesajı sonrası çaresizlik içindeyim. ÖSYM’nin bana haksızlık yaptığını düşünüyorum ve üniversiteye gidebilmek için yetkililerden yardım istiyorum."

Ahmet Dağ’ın babası Mehmet Emin Dağ da tek arzusunun oğlunun üniversiteye gidebilmesi olduğunu kaydetti.