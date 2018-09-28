15 yıl sürecek Siyer projesi

Asr-ı Saadeti tarihte kalmış bir hatıra değil, hayatları şekillendirecek bir medrese olarak gören ve bu alanda çalışmalarını sürdüren Siyer Vakfı yepyeni bir projeye başlıyor.

2009 yılından bu yana yapılan çalışmaların yazıya dökülmesi devam ederken, elde edilen bu birikimin aktarılması adına 15 yıl sürecek yeni bir yolculuk için de hazırlıklarını tamamlayan Siyer Vakfı, Muhammed Emin Yıldırım’ın anlatımıyla Hz. Peygamber’in (asm) kutlu hayatının anlatılacağı Siyer Dersleri’ni başlatıyor. Siyer Dersleri’nin ilk programı yarın Saat 20.00’da Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İstanbul - Yeni Asya

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