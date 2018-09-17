"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı

17 Eylül 2018, Pazartesi 08:30
Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında, açık öğretim öğrencileri dahil, resmi ve özel okullardaki 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen ders başı yaptı.

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018'de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak.

Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019'da, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz 2019'da başlayacak.

Öte yandan, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül'de yapılan uyum eğitimine, birinci sınıf seviyesinde 1 milyon 299 bin 349, beşinci sınıf seviyesinde 1 milyon 156 bin 546, dokuzuncu sınıf seviyesinde de 1 milyon 203 bin 578 öğrenci katıldı. 

AA

Etiketler: okul, ders yılı, öğretmen, öğrenci
Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Umreye gidenlere ilişkin yeni bir uygulama başlatıldı

    Merkezi yönetim bütçesi 50,8 milyar lira açık verdi

    Devler Ligi heyecanı başlıyor: Galatasaray ilk maçına çıkıyor

    Şimdi de "konfor ücret" tartışması

    İşsiz sayısı 3 milyon 315 bin kişiye yükseldi

    18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı

    ‘İran, İslâm adına çok hata yaptı’

    Krize faiz sürükledi

    Menderes gönüllerde

    Eğitim Öğretim yılı dertlerle başlıyor

    Mardin’de Demokrat Parti rüzgârı

    ABD, FKÖ Washington temsilcisinin oturma iznini iptal etti

    Gazze'de Katar'ın desteğiyle Adalet Sarayı açıldı

    Etiyopya ve Eritre, Suudi Arabistan'da barıştı

    Terör örgütü YPG, Suriye rejiminin İdlib operasyonuna katılmayacak

    Hukuk olmadan sermaye gelmez

    KHK’lı öğretmenler kırtasiyeci oldu

    Allah’a imanla mafya bir arada olmaz

    Faiz artışı güven getirmiyor

    Adalete inanmak istiyorum

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘İran, İslâm adına çok hata yaptı’
    Ali FERŞADOĞLU

    Bütün mal varlığımızı Kayyum-u Bâki’ye devrettik
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. İsa (as) meselesini bitirirken…
    Genel

    Krize faiz sürükledi
    Genel

    Mardin’de Demokrat Parti rüzgârı
    Genel

    12 Eylül darbecilerinin önünü kim nasıl açtı?
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyatımız için seferberlik zamanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Bediüzzaman’dan Orson Welles’e
    Genel

    Menderes gönüllerde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.