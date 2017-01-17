18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girecek

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen 20 Ocak Cuma gününden itibaren yarıyıl tatiline girecek.

2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 20 Ocak Cuma günü sona erecek. Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline girecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak. Eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da tamamlanacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemde 8. sınıf öğrencileri, 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak. TEOG sınav sonuçlarının haziranda açıklanması planlanıyor. Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 12 Mart Pazar günü, ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beş oturumda gerçekleştirilecek. AA

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