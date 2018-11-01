20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat’ta

MillÎ Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) açıklanan 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimine göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019’da yapılacak.

MEB internet sitesinden 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimini açıkladı. Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık 2018’de yapılacak. Sonuçların ilânı 15 Ocak 2019’da, tercihlerin alınması 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde, atamalar ise 7 Şubat 2019’da gerçekleşecek. Takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı. Buna göre, öğretmenlerin ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak 2019’da, ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 yapılacak. AA

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