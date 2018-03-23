2018-YDS ilkbahar dönemi giriş belgeleri erişime açıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS ilkbahar dönemi) için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgesi"ni, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Adaylar, 1 Nisan Pazar günü yapılacak sınava saat 10.00'dan sonra alınmayacak. Adaylar, 2018-YDS ilkbahar dönemi kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. AA

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