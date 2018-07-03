2018 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 2018 YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını açıkladı.

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını açıkladı. ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzun ön bilgilendirme amaçlı olarak yayımlandığı, adayların tercihlerini yaparken ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri belirtildi. ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle; “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.” DHA

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