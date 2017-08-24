239 bin öğrenci borcunu ödeyemedi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin öğrenciden 239 bininin borcunu zamanında ödeyemediği ortaya çıktı.

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yaptığı başvuruyu cevaplayan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97’sinin borcunu zamanında ödeyemediğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın milletvekili Hakverdi’ye başvurusu üzerine verdiği yanıtta, öğrenim kredisi alan 1 milyon 156 bin 832 öğrencinin ana para borcu 11 milyar 899 milyon 7 bin 628 lira olarak tesbit edilirken, ana paraya kanun gereği eklenen faiz ise 1 milyar 259 milyon 649 bin 909 lira olarak belirtildi. Toplam borcun 13 milyar 158 milyon 657 bin 537 lira olarak belirlendiği cevapta, katkı kredisi kullanan 388 bin 225 öğrencinin ise 302 milyon 116 bin 785 lira ana para, 26 milyon 344 bin 432 lira da faiz olmak üzere toplam 328 milyon 461 bin 217 lira borcu olduğu bildirildi.

ÖDENEMEYEN TUTAR: 2 MİLYAR

Borç taksitlerini zamanında ödemeyip borçları tahsil edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen borçlu sayısı ve tutarının, öğrenim kredisi alan 239 bin 97 öğrenci için 2 milyar 77 milyon 61 bin 552 lira, katkı kredisi alan 106 bin 185 öğrenci için ise 18 milyon 166 bin 950 lira olduğu belirtildi.