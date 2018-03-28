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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

25 bin öğretmen atanacak

28 Mart 2018, Çarşamba 20:53
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni, belki daha fazlasını Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Van'a giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Yılmaz, valilik binasında düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Van'ın yarınını daha iyi yapmanın, eğitimin kalitesini artırmaktan geçtiğini söyledi.

"Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık"

Yılmaz, eğitimin kalitesinin artırılması için olmazsa olmaz unsurlardan birinin de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak olduğuna değindi.

"Bunun için daha fazla öğretmen görevlendirmek gerekiyor. Son iki yılda 3 binin üzerinde öğretmen görevlendirmesi yapıldı. Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. Van'daki eğitimin kalitesi eskiye oranla iyi olduğunu söylüyor yöneticilerimiz. Öğretmenlerimiz ne kadar kalacağını biliyor, öğrencileri tanımaya başladılar. Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık."

"Eğitimin kalitesini daha çok artırmak için hep birlikte çalışacağız"

Bakan Yılmaz, Van'da ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 35'ten 20'ye düştüğüne dikkat çekti.

 Okul öncesi eğitimden başlayarak yüksek öğretimin sonuna kadar bölgedeki insanlarımızın istediği eğitim hizmetini yerinde alabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyor. Yatırımlarımız tamamlandıktan sonra eğitimin kalitesinin daha çok artırmak için hep birlikte çalışacağız."

Öğrencilerin sağlıklı okullarda ve çevrelerde eğitim alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda Van'da devam eden 53 projeyi kısa sürede tamamlamak için çaba göstereceklerini açıkladı.

Yılmaz, Van'da öğrencilerin yarısına yakınının ikili eğitim aldığını hatırlatarak, "Bu, eğitimin kalitesini düşürüyor. Okul yapacağımız arazileri ve hangi projeleri uygulayacağımızı belirledik. 2019 yılı sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayarak Van'da tekli eğitime geçmek istiyoruz. Van, büyükşehirlerden ilk geçecek illerden biri olacak" diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'de şu ana kadar 60 milyar liranın üzerinde eğitim yatırımı yaptıklarını, Van'da da eğitim yatırımlarının iki milyar liraya yaklaştığını belirtti.

AA

Etiketler: Van, Eğitim,
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