30 Hafize icazet aldı

Fatih Müftülüğü’ne bağlı Gülsüm Hanım İhya Kız Kur’ân Kursu talebelerinden 30 hafize, hafızlıklarının tamamlanmasının ardından bir günde ezbere bir hatimi baştan sona okuyarak hafızlıklarını tescilledi.

Öğrencilerden bir tanesi de üstün başarı sağlayarak 152 gün gibi çok kısa bir sürede hafızlığını tamamladı. Öğrencileri taçlandırmak amacıyla İhya Vakfı tarafından İstanbul Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde bir icazet töreni düzenlendi. İcazet töreninde hafızlık taçlarını giyen öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı. Program, Şeyh Dr. Hasan Ali Moraib’in Kurân’ı Kerîm tilâveti ile başladı. Kürsüye ilk olarak İhya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Baysan çıktı. Konuşmasına hafız kızları ve özellikle aileleri tebrik ederek başlayan Yavuz Baysan, “Çünkü hafızlıkla ilgili programda elbette çocukların kapasitesi önemli, ama ailelerin fedakârlıkları çok önemli oluyor. Yeri geliyor misafirliğe gidemiyorlar. Yeri geliyor misafir kabul etmiyorlar. Hafta sonu adeta merasimler düzenleyerek evlâtlarını evde karşılıyorlar. Ve tekrardan Pazartesi gününe hazırlıyorlar. ‘Hafız olmak kolay, hafız olarak ölmek zordur’ derler. Rabbim kızlarımıza da bu güzelliği nasip etsin inşallah” diye konuştu.

İstanbul – Yeni Asya