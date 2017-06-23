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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

''33 bin öğretmenin ilişiği kesildi''

23 Haziran 2017, Cuma 01:37
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Cumhuriyet tarihinde böyle bir dönem hiç yaşanmamıştır. Bu darbenin gereği ve sonucu olarak da yaklaşık 33 bin öğretmenin ilişiği kesildi." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bakanlık bünyesinde başlatılan soruşturmalar kapsamında yaklaşık 33 bin öğretmenin ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez teşkilatında görev yapan personel ile iftarda bir araya gelen Yılmaz, tüm eğitim camiasının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazanda yardımlaşma ve kardeşliğin arttığını, başka hiçbir ayda görülmeyen cömertliklerin ortaya çıktığını belirten Yılmaz, bütün bunlar kardeşliği, birlik ve beraberliği pekiştirirken orucun da amacına ulaştığını kaydetti.

Ülkenin güçlü olmasının beşeri sermayenin güçlü olmasına bağlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Beşeri sermaye de ancak eğitimle güçlü hale gelebilir. Eğitim kalitesi ne kadar yüksekse ülkemiz de o kadar güçlüdür. Öğrencilerimize 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak istiyoruz. Bu alanda önemli mesafeler katettik ancak daha yapılacak daha çok şey var. Türkiye, milli gelirinin yüzde 5,8’ini eğitime ayırmaktadır. OECD ortalaması 5,2’dir. Dolayısıyla OECD ülkelerinden çok daha iyi bir durumda eğitime kaynak ayırmaktayız. Bugün 18 milyona yakın öğrencimiz var. 7 milyonun üstünde de üniversiteye giden öğrencimiz olmak üzere toplam 25 milyon öğrencimiz bulunuyor. İşte Türkiye'nin geleceğini bu öğrenciler şekillendirecek. Bu öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitimin sunulması, eğitim ortam ve süreçlerinin iyileştirilmesi bizim vazifemizdir. Eğitim sürecine verdiğimiz hizmetin kalitesinin ölçülmesi, sonuçların değerlendirilmesi de bizim vazifemizdir."

"20 bin öğretmen alımı için mülakatları tamamladık"

Bakan Yılmaz, eğitim ve öğretimin öğrenciye kazandırmak istediği temel değer ve ilkelerle bilgi, beceri, tutum ve davranışları çağın ihtiyaçları doğrultusunda güncellemenin yine kendilerinin vazifesi olduğunu aktardı.

Öğrencileri hem bilgi hem de teknolojiyi üretir hale getirmek gerektiğine değinen Yılmaz, "Bu doğrultuda çok mesafe katettik. İnşallah önümüzdeki dönemde yılmadan yorulmadan çalışıp milletimizin bizden beklentilerini karşılayacağız." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, Milli Eğitimde çok önemli reformları hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçmesine rağmen bu süreci yüz akıyla geçtiklerini ve önemli yenilikleri eğitime kazandırdıklarını belirten Yılmaz, son bir yılda 20 binden fazla derslik yaptıklarını, sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattıklarını, 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdiklerini, yine 20 bin öğretmen ataması için adayların mülakatlarını tamamladıklarını ifade etti.

Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldıklarını ve proje okullarının eğitim kadrosunu mevzuata uygun hale getirdiklerini anımsatan Yılmaz, müfredatı 1, 5 ve 9. sınıflar için yenilediklerini, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdıklarını, bu sayede bir önceki döneme göre geride kalan eğitim ve öğretim yılında 100 bin öğrenci artışı sağlandığını bildirdi.

Türkiye Maarif Vakfını kurduklarını hatırlatan Yılmaz, vakfın 20'nin üzerinde ülkede çalışmalara başladığını belirtti. Yılmaz, uzun bir çalışma sürecinin sonunda Öğretmen Strateji Belgesinin yayınlandığını da anımsattı.

Darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar

Darbe girişimi ve sonrasındaki sürece de değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinde böyle bir dönem hiç yaşanmamıştır. Bu darbenin gereği ve sonucu olarak da yaklaşık 33 bin öğretmenin ilişiği kesildi. Yine daha önce hukuka aykırı olarak eylemlere katılan 14 bin civarında öğretmenin de disiplin soruşturmasını tamamladık. Yaptığımız bütün bu işlemlerde hak kavramına çok dikkat ettik. Hakkı esas alarak bu işlemleri hayata geçirdik. Zira biz biliyoruz ki haktan uzaklaşan en büyük zararı kendisine vermiştir."

İftar programına Bakanlık üst düzey bürokratları ile her kademeden personel ve aileleri katıldı.

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AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe soruşturması, meb, ismet yılmaz
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