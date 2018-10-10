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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

4.2 milyon lisans öğrencisi var

10 Ekim 2018, Çarşamba 00:18
Türkiye’deki yükseköğrenim düzeyine göre öğrenci sayıları belli olurken, 4 milyon 241 bin 841 kişinin lisans öğrenimi gördüğü belirlendi.

PRNet’in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 4 milyon 241 bin 841 kişinin lisans öğrenimi gördüğü belirlendi. Datalar 2017 ile 2018 istatistiklerini yansıtırken, 4 milyon 241 bin 841 kişiden 2 milyon 292 bin 542’sinin erkek öğrenci olduğu görüldü. Böylelikle erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden 343 bin 243 kişi daha fazla olduğu anlaşıldı. Veriler diğer yükseköğrenim istatistiklerine de yer verirken Türkiye’de lisans öğrenimi görenlerin ardından en fazla ön lisans öğrenimi alan öğrencilerin olduğunu ortaya koydu. 2017-2018 öğretim yılında 2 milyon 768 bin 757 kişinin ön lisans öğrenimi aldığı belirlenirken, 454 bin 673 kişinin yüksek lisans eğitimi aldığı görüldü. Sıralamayı 95 bin 100 kişiyle doktora öğrenimi alanlar takip etti.

HABER: MUSA AYDIN - İSTANBUL

Etiketler: üniversite, lisans, öğrenci
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