6 binin üstünde mahpus öğrenci harç ödeyemiyor

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği/Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi, Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı 6 bin 567 mahpus öğrencinin harçlarını ödeyemediğini, konuyla ilgili Adalet Bakanlığının sorunu çözecek bir düzenlemeyi hayata geçirmesi gerektiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan 12 Haziran 2014 tarihli protokole göre, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan ‘Açık Öğretim Fakültesi, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden tutuklu ve hükümlülerin sınav ve kayıt ücretleri’ Aile Bakanlığınca karşılanıyordu. Süresi üç yıl olan bu protokol 12 Haziran 2017’de sona erdi.

Millî Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu ile Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin harçlarını aldığı talimat gereği ödemeye devam ediyor. Ancak Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı 6 bin 567 öğrenci ara kayıt döneminde girdiğimiz bu günlerde öğrenim hakkından mahrum edilmek durumuyla karşı karşıya kaldı.