6 binin üstünde mahpus öğrenci harç ödeyemiyor

25 Şubat 2018, Pazar 16:49
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği/Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi, Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı 6 bin 567 mahpus öğrencinin harçlarını ödeyemediğini, konuyla ilgili Adalet Bakanlığının sorunu çözecek bir düzenlemeyi hayata geçirmesi gerektiğini açıkladı.
Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan 12 Haziran 2014 tarihli protokole göre, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan ‘Açık Öğretim Fakültesi, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden tutuklu ve hükümlülerin sınav ve kayıt ücretleri’ Aile Bakanlığınca karşılanıyordu. Süresi üç yıl olan bu protokol 12 Haziran 2017’de sona erdi.
Millî Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu ile Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin harçlarını aldığı talimat gereği ödemeye devam ediyor. Ancak Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı 6 bin 567 öğrenci ara kayıt döneminde girdiğimiz bu günlerde öğrenim hakkından mahrum edilmek durumuyla karşı karşıya kaldı.
DHA
Okunma Sayısı: 726
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.