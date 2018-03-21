603 bin Suriyeli öğrenci eğitim-öğretim görüyor

MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “Hem geçici eğitim merkezlerimizde hem de örgün eğitim kapsamında okullarımızda 603 bin civarında Suriyeli öğrenci eğitim-öğretim görüyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “Hem geçici eğitim merkezlerimizde hem de örgün eğitim kapsamında okullarımızda 603 bin civarında Suriyeli öğrencinin eğitim-öğretim imkânına sahip olduğunu görüyoruz.” dedi. Gül, MEB tarafından Malatya’da düzenlenen “Geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitimine yönelik koordinasyon” toplantısında, dünyanın kaynadığını bu ortamda çok sayıda milletin, insanın acılar çektiğini gördüklerini söyledi. Ortadoğu genelinde, Suriye özelinde yaşanan zulümlerin, Türkiye’de ciddi anlamda göçmen nüfusuna sebep olduğunu anlatan Gül, bugün 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,5 milyon insanın dünyanın değişik yerlerinden misafir edildiğini hatırlattı.

UYUM ÇALIŞMASI

Gül, şöyle devam etti: “Önceleri kamplarda ve geçici eğitim merkezlerinde çocukların, gençlerin eğitimiyle alâkalı çalışmalarımızı yürütürken 2016-2017 eğitimi-öğretim yılından itibaren Bakanlığımız, çok net ve kararlı bir şekilde, Suriyeli öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde uyumunu gerçekleştirecek, onların eğitim hakkından yararlanmasını sağlayacak ciddî adımlar attı. Bugün hem geçici eğitim merkezlerimizde hem de örgün eğitim kapsamında okullarımızda 603 bin civarında Suriyeli öğrencinin eğitim-öğretim imkanına sahip olduğunu görüyoruz. Tabiî ki 975 bin çağ nüfusu bizim hedefimizdir. “