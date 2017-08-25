694 sayılı KHK ile yurt açmak için ruhsatlar MEB’den alınacak

694 sayılı KHK ile her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde brüt asgarî ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak. Resmî Gazete’de yayımlanan KHK’ye göre, 24 Mart 1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun’a yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde aranan şartlara yeni şartlar eklendi.

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