694 sayılı KHK ile yurt açmak için ruhsatlar MEB’den alınacak

25 Ağustos 2017, Cuma 18:04
694 sayılı KHK ile her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde brüt asgarî ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak. Resmî Gazete’de yayımlanan KHK’ye göre, 24 Mart 1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun’a yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde aranan şartlara yeni şartlar eklendi.
Kurum açma izninde belirlenen amaç dışında kullanılması ve yönetmelikle düzenlenen şartları yerine getirmeden kapatılması hallerinin tesbitinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.
Yurt ve benzeri kurumlar, ortaokul, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılacak ve bu kanun ile 25 Ağustos 2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 13’üncü maddesine göre iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alacak.
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