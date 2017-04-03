"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

700 bin öğrenci LYS’ye giremeyecek

03 Nisan 2017, Pazartesi 16:44
TÜRK Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, ‘’Bu yıl YGS sınavına giren 700 bin öğrenci LYS’ye girmeye hak kazanamadı” dedi.

TÜRK Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, bu yıl YGS’ye yaklaşık 2 milyon 200 bin adayın girdiğini belirterek, “1 milyon 846 bin öğrenci 20 net yaparak, 150 puan barajını geçti. Bu öğrenciler LYS’ye giremeyecekler. Ancak 2 yıllık ya da açık öğretim bölümlerini tercih edebilecekler. 1 milyon 506 bin kişi ise 32 net yaparak 180 puan barajını geçerek LYS’ye girmeye hak kazandı. Sınava başvurup da girmeyenlerin sayısı ise 103 bin. Bu yıl sınava giren 700 bin öğrenci LYS’ye girmeye hak kazanamadı” dedi. 

YGS sonuçlar PİSA sonuçlarıyla uyumlu

Sınavda alınan başarısız sonuçların nedenlerine değinen Demir,  “Öğrenci temelli, yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı çağdaş eğitim anlayışı, kalabalık sınıflar, maddi imkânsızlık, öğretmen yetersizliği gibi çeşitli nedenlerle tam olarak uygulanamamıştır. Eğitim sistemi ile ölçme sistemi birbiriyle uyumlu değildir. Bitişik eğik yazıyı ilk kullanan bu öğrenciler okuduğunu anlamakta güçlük çekmiştir. Tüm sonuçlar incelendiğinde, PİSA sonuçlarının her ne kadar kabul edilmese de YGS sonuçlarıyla uyumlu olduğu görülüyor.” dedi.

‘’İlk kez bitişik eğik yazı yazanlar sınava girdi’’

Yapılan açıklamanın ardından konuşan Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, 2016 yılında BİMER’e konuyla ilgili ilettiği soruyu hatırlatarak,   “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokullarda bitişik eğik yazı eğitimine devam edilip edilmeyeceği ile ilgili yapılan anket sonuçlarını sordum. Anket sonuçları yerine, bitişik eğik yazının çocukların anatomisine uygun olduğunun tespit edildiği, düşüncede sürekliliği sağladığı, harflerin yazılış yönlerinin karıştırılması sorununu ortadan kaldırdığı, görünüşünün öğrencinin estetik bakış açısını geliştirdiği, diğer yazı karakterlerini okumalarında problem yaratmadığı, anketin uygulamayı durdurmak için değil öğretmenlerin görüşünü almak için yapıldığını içeren bir yanıt verdiler. Ayrıca bitişik eğik yazının uygulamadan kaldırılmasına ilişkin bir çalışmalarının olmadığını da belirttiler. Ancak YGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından bu uygulama kaldırıldı. Bu girişim manidardır. YGS başarısızlığının bu yazı sistemiyle ilgisi olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Bu uygulamanın hayata geçirildiğinde ilk kez bitişik eğik el yazısı ile okuma yazma öğrenen öğrenciler bu yıl sınava girdiler. Bu da bu düşünceyi destekler durumdadır” dedi. 

4+4+4 sistemi başarısızlık getirecek

3 yıl sonra bir başarısız sonuçla daha karşılaşılacağını ileri süren Demir, “4+4+4 sistemi getirildiğinde ilkokul 5’inci sınıfta okuması gereken öğrenci birden ortaokul sistemine dahil oldu. Öğrencilerin ortaokulda branş öğretmenlerinden ders almaya başlamaları ve branş öğretmenlerinin bu konuda yeterince hazırlıklı olmaması, 3 yıl sonra bir başarısız sonuçla daha bizi karşı karşıya bırakacak. O dönemdeki 5’inci sınıf öğrencileri 3 yıl sonra YGS sınavına girecek. Yine aynı tablo ile karşılaşmamak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alması gerekiyor” dedi.

DHA

Etiketler: eğitim sistemi, ygs, lys
Okunma Sayısı: 2279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • CESUR ADAM

    03.04.2017 17:55:01

    AKP nin eğitim politikası olmadığından maalesef evlatlarımız heba olmaktalar.Şu an gençler üniversite mezunu olsalar iş bulamıyor,iş bulanları işverenler yeteri kadar bilgili bulmuyor.Yok eğik,yok dik derken yarın yazı yazmayı dahi bilmeden mezun olan evlatlarımız olduğunda şaşırmayalım.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

41. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

Nükleer savaş korkusu

''Türkiye güvenilmez''

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

Terör saldırılarından sonra flaş karar

Anket şirketleri şaşkın

DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

"Başbakanlıktan niye istifa etti?"

CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

En Çok Okunanlar

Genel

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
Genel

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
Genel

''Türkiye güvenilmez''
Genel

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
Yeni Asya'dan Size

Bir referandum broşürü daha
Ahmet Hamdi AYDIN

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
Hüseyin GÜLTEKİN

Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
Ali FERŞADOĞLU

İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
Genel

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
M. Latif SALİHOĞLU

Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.