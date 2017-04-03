700 bin öğrenci LYS’ye giremeyecek

TÜRK Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, ‘’Bu yıl YGS sınavına giren 700 bin öğrenci LYS’ye girmeye hak kazanamadı” dedi.

TÜRK Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, bu yıl YGS’ye yaklaşık 2 milyon 200 bin adayın girdiğini belirterek, “1 milyon 846 bin öğrenci 20 net yaparak, 150 puan barajını geçti. Bu öğrenciler LYS’ye giremeyecekler. Ancak 2 yıllık ya da açık öğretim bölümlerini tercih edebilecekler. 1 milyon 506 bin kişi ise 32 net yaparak 180 puan barajını geçerek LYS’ye girmeye hak kazandı. Sınava başvurup da girmeyenlerin sayısı ise 103 bin. Bu yıl sınava giren 700 bin öğrenci LYS’ye girmeye hak kazanamadı” dedi.

YGS sonuçlar PİSA sonuçlarıyla uyumlu

Sınavda alınan başarısız sonuçların nedenlerine değinen Demir, “Öğrenci temelli, yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı çağdaş eğitim anlayışı, kalabalık sınıflar, maddi imkânsızlık, öğretmen yetersizliği gibi çeşitli nedenlerle tam olarak uygulanamamıştır. Eğitim sistemi ile ölçme sistemi birbiriyle uyumlu değildir. Bitişik eğik yazıyı ilk kullanan bu öğrenciler okuduğunu anlamakta güçlük çekmiştir. Tüm sonuçlar incelendiğinde, PİSA sonuçlarının her ne kadar kabul edilmese de YGS sonuçlarıyla uyumlu olduğu görülüyor.” dedi.

‘’İlk kez bitişik eğik yazı yazanlar sınava girdi’’

Yapılan açıklamanın ardından konuşan Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, 2016 yılında BİMER’e konuyla ilgili ilettiği soruyu hatırlatarak, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokullarda bitişik eğik yazı eğitimine devam edilip edilmeyeceği ile ilgili yapılan anket sonuçlarını sordum. Anket sonuçları yerine, bitişik eğik yazının çocukların anatomisine uygun olduğunun tespit edildiği, düşüncede sürekliliği sağladığı, harflerin yazılış yönlerinin karıştırılması sorununu ortadan kaldırdığı, görünüşünün öğrencinin estetik bakış açısını geliştirdiği, diğer yazı karakterlerini okumalarında problem yaratmadığı, anketin uygulamayı durdurmak için değil öğretmenlerin görüşünü almak için yapıldığını içeren bir yanıt verdiler. Ayrıca bitişik eğik yazının uygulamadan kaldırılmasına ilişkin bir çalışmalarının olmadığını da belirttiler. Ancak YGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından bu uygulama kaldırıldı. Bu girişim manidardır. YGS başarısızlığının bu yazı sistemiyle ilgisi olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Bu uygulamanın hayata geçirildiğinde ilk kez bitişik eğik el yazısı ile okuma yazma öğrenen öğrenciler bu yıl sınava girdiler. Bu da bu düşünceyi destekler durumdadır” dedi.

4+4+4 sistemi başarısızlık getirecek

3 yıl sonra bir başarısız sonuçla daha karşılaşılacağını ileri süren Demir, “4+4+4 sistemi getirildiğinde ilkokul 5’inci sınıfta okuması gereken öğrenci birden ortaokul sistemine dahil oldu. Öğrencilerin ortaokulda branş öğretmenlerinden ders almaya başlamaları ve branş öğretmenlerinin bu konuda yeterince hazırlıklı olmaması, 3 yıl sonra bir başarısız sonuçla daha bizi karşı karşıya bırakacak. O dönemdeki 5’inci sınıf öğrencileri 3 yıl sonra YGS sınavına girecek. Yine aynı tablo ile karşılaşmamak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alması gerekiyor” dedi.