81 bin öğretmene ihtiyaç var

MillÎ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesine verdiği cevapta, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında 912 bin 250 öğretmenin görev yaptığını ve ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının ise 81 bin 1 olduğunu açıkladı.

Bakan Yılmaz, 2016- 2017 eğitim-öğretim yılında Diyabet ve obezite konularında öğrenci, öğretmen, veli, kantin çalışanları, servis şoförleri ve diğer personel olmak üzere toplam 6 milyon 666 bin 943 kişiye farkındalık eğitimi verildiğini belirtti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun verdiği yazılı soru önergesini yanıtlayan Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim ile ilgili istatistiki bilgiler ve yaptıkları eğitim çalışmaları ile ilgili rakamlar verdi. Bakan Yılmaz, 2017 yılı Ağustos ayı MEBBİS verilerine göre resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısının 912 bin 250 olup, ihtiyaç duyulan net öğretmen sayısını ise, 81 bin 1 kişi olduğunu belirtti. Ankara – dha DHA

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