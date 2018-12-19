86 bin 782 öğrenci yurtsuz kaldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurtlara yerleşen öğrenci sayısını açıkladı.

Açıklamaya göre 406 bin 15 öğrenciden 319 bin 233’nün yurtlara yerleşti ve 86 bin 782 öğrenci açıkta kaldı. Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı yurtlardaki yatak kapasitesinin 669 bin 284 olduğunu belirterek, bunu 2021 yıl sonuna 881 bin 238’e ulaştıracaklarını ifade etti.

Kasapoğlu yurt açığını gidermek için bina kiralama yöntemine devam ettiklerini de söyledi.

Bakan Kasapoğlu, “Ayrıca, yurtlarımızda bulunan tüm tesis ve işletmeler yurt müdürlerince görevlendirilen, yurt müdür yardımcısı veya nöbetçi personel tarafından her gün, yurt müdürü başkanlığında yurt müdür yardımcısı ve bir yönetim memurundan teşekkül ettirilen bir komisyon tarafından ayda en az iki defa denetlenmektedir. Yapılan denetimlerde karşılaşılan eksiklik ve aksaklıklar giderilmektedir” dedi.