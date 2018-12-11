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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

97 bin açık, 20 bin atama

11 Aralık 2018, Salı 02:09
Yazılı soru önergesiyle, resmi kurumlardaki öğretmen açığı sayısı ve bu yıl yapılacak öğretmen atamalarıyla ilgili bilgi isteyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi eğitim kurumlarında alanlar bazında öğretmen ihtiyacının 97 bin 31 olduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk, 2019 yılının şubat alında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını belirterek, “Bakanlığımız eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, Bakanlığımıza kullanım izni verilen kadro sınırlılığında karşılanabilmektedir” dedi. Resmî kurumlardaki öğretmen açığının geçen yıl 109 bin olduğunu belirterek Gürer, öğretmen ihtiyacının bu yıl 97 bin civarında seyretmesine rağmen, önümüzdeki yıl atama yapılacak öğretmen sayısının 20 binde kalmasının, sorunun çözümü için yeterli olmadığı anlamına geldiğini ifade etti.  Gürer, ülke genelinde 400 binden fazla öğretmen adayının da atama beklediğini sözlerine ekledi.  

Recep Gören - Ankara

Etiketler: öğretmen ataması
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