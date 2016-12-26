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Açıköğretim Fakültesi'nde üç ders müjdesi

26 Aralık 2016, Pazartesi 23:02
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi.

Gündoğan, üniversitenin internet sitesinden, Açıköğretim sistemine  kayıtlı yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren üç ders sınav hakkına  ilişkin açıklama yaptı.

"Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinden mezun olmasına tek  dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavları, bu  yıldan itibaren üç derse çıkarıldı." ifadesini kullanan Gündoğan, Açıköğretim,  İktisat ve İşletme fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı,  üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek  öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin  yararlanabileceğine de açıklık getirdi.

Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten  başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin "üç ders sınavı"na  girebileceğini aktaran Gündoğan, şunları ifade etti:

"Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı  güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.  Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav  hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için  üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine  geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları  ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.  Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi  notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf  notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve  İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan  harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç  ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”

Sınavlar yurt içinde 22 Temmuz’da, yurt dışında 13 Ağustos’ta

Gündoğan, "Türkiye programları için üç ders sınavının 22 Temmuz 2017  Cumartesi günü fakülte yönetim kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde  gerçekleştirileceğini" belirterek, "Türkiye programlarına kayıtlı bulunan ve  halen cezaevi-tutukevinde olup üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin  sınavı da 22 Temmuz Cumartesi günü bulunduğu ildeki cezaevi-tutukevinde  yapılacak. Yurt dışı programları için üç ders sınavı; 13 Ağustos 2017 Pazar günü  yine fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde  gerçekleştirilecek.”

Rektör Prof. Dr. Gündoğan, Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerin  başarılarını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

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