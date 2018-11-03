Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, ilahiyat açıköğretim lisans eğitimi verilmesi için çalışmalara ivedilikle başlanılması yönünde tavsiye kararı alındı.

KDK’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Şubat gibi demokrasi dışı süreçlerle dini eğitime yapılan müdahale ve iş hayatları sebebiyle örgün eğitime katılamayan bazı vatandaşlar, açıköğretimde ilahiyat lisans eğitimi verilmesi için kuruma başvurdu.

Açıköğretimde halen ilahiyat ön lisans programı ile İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) eğitimi verildiğini ancak lisans eğitiminin programlar arasında yer almadığını ifade eden başvurucular, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin de lisans eğitiminden mahrum bırakıldığını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının KDK’ye verdiği cevap yazısında, ilahiyat ön lisans mezunu olup lisans tamamlama programına başvurabilecek 58 binden fazla personel bulunduğu ve öğrenimine devam eden personel de hesaba katıldığında, toplam personelin yarısından fazlasının ilahiyat lisans programına katılma ihtimali olduğu ifade edildi. KDK, bütün bu bilgi ve belgeler ışığında, açılacak bir açıköğretim ilahiyat lisans eğitimine talebin oldukça fazla olacağını tespit etti.