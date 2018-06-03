"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Afganistan'da çocuklar eğitim hakkından mahrum kalıyor

03 Haziran 2018, Pazar 15:30
UNICEF'in son raporuna göre, Afganistan’da yaklaşık 4 milyon çocuk okula gidemiyor. Kız çocuklarının ise yüzde 60’ı eğitimden yoksun.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yaptığı bir araştırma, Afganistan'da çocukların neredeyse yarısının okula gidemediğini ortaya koydu. Başkent Kabil'de Pazar günü açıklanan araştırmaya göre, yaşı 7 ile 17 arasında olan yaklaşık 3 milyon 700 bin çocuk eğitim olanaklarından yararlanamıyor.

120 sayfalık araştırma raporunda, okula gidemeyenlerin yaklaşık 2 milyon 200 binin kız çocuğu olduğu belirtildi. Ülke genelinde kız çocuklarının yüzde 60'ının, Kandahar ve Helmand vilayetlerinde ise yüzde 85'inin okula gidemediği kaydedildi. Araştırmada, muhafazakar ailelerin kadın öğretmenlerin bulunmadığı bölgelerde kız çocuklarını okula göndermek istemediği belirtildi.

Afganistan'da okula giden  300 bin civarında çocuğun ise eğitimlerini yarım bırakma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.

UNICEF'in araştırmasında okula başlayan yaklaşık yüzde 85'inin ilkokulu bitirerek, diploma alması ile olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Eğitimden yoksun kalmanın nedenleri

UNICEF'in, Afganistan Eğitim Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi (USAID) ve düşünce kuruluşu Samuel Hall'in işbirliği ile yaptığı araştırmada, çocukların okula gidememesinin farklı nedenleri bulunduğuna dikkat çekildi. Radikal İslamcı Taliban ve IŞİD ile tırmanan savaşın ve halk arasında artan yoksulluğun çocukların okula gidememesinin başlıca nedenleri olduğu belirtildi. Bu durum nedeniyle, çocukların küçük yaşlardan itibaren çalışmaya zorlandığına ve kız çocukların erken evlendirildiğine dikkat çekildi.

Çatışmalar nedeniyle halkın ülke içinde göçe zorlandığını belirtilerek, insani yardım kuruluşlarının verilerine göre 2018 yılında savaş nedeniyle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan yaklaşık 100 bin mülteci kaydedildi.

NATO'nun Afganistan'daki savaş misyonunun 2014 yılının sonunda sona ermesinden bu yana ülkede çatışmalar arttı. UNICEF, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerde okulların kapandığını ve okul yolunun tehlikeli olacağı gerekçesiyle ailelerin çocuklarını okula göndermediğine dikkat çekti. Afgan hükümetinin verdiği bilgilere göre, ülkedeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık bin okulun kapatıldığı tahmin ediliyor.

Alman haber ajansı dpa, hükümetin üzerinde baskı uygulamak, taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak veya misilleme yapmak için Taliban'ın kontrolü altındaki bölgelerde bulunan okulları kullandığını aktardı. Afgan ordusunun verilerine göre, Taliban ülkenin en az yüzde 14,5'unu kontrolü altında bulunduruyor. Bu bölgelerin de yüzde 30'unda çatışmalar yaşanıyor.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Afganistan, okul, öğrenci, eğitim
Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koalisyon güçlerinin Yemen'deki saldırısında 70 Husi öldü

    İnce'den Erdoğan'a apolet cevabı

    Muharrem İnce'den DP'nin eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'a ziyaret

    Çin'den ABD'ye ticaret tehdidi

    ABD, İsrail'in yaptığı zulümlerin destekçisi

    Sincan-Uygur bölgesinde Müslümanlara zulüm arttı

    'İki taraf da kışkırtıcı söylemlerden kaçınmalı'

    Erdoğan saraya geldi, CHP bayrakları indirildi

    Vizesiz AB'nin engeli de OHAL

    'Açık bir savaş suçu'

    ABD'ye ''veto'' tepkisi

    MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun, birleşelim
    📷

    Karikatürler

    Yastık altındaki esprileri bozdurduk

    İznik nurlandı

    'Millet İttifakı'nın hedefi ADALET

    Kadınlar ağrıyı daha çok mu hissediyor?

    İl dışı kontenjan mağduriyeti

    Son video mesajı yayınlandı: Servetini hayır işlerine adadı...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’den CHP’ye
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    (...)’yla 28 Şubat ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Hal ve gidiş zayıf
    Adnan NACİR

    Davullar kimin için çalıyor?
    Serdar Ahlatcı

    Bir kurtulabilsek!
    Genel

    'Açık bir savaş suçu'
    Genel

    Vizesiz AB'nin engeli de OHAL
    İsmail Hakkı AVCI

    İnsanlık öldü mü?
    Risale-i Nur'dan

    Hayırda israf olmadığı gibi; israfta da hayır yoktur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.