"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

AİHM’den 17 yıl sonra ihlal kararı

02 Temmuz 2018, Pazartesi 19:37
AİHM’nin kararında, “Kula hakkında herhangi bir maddeye atıf yapılmadan ceza verildiği ve bu cezanın özel yaşama saygı ilkesini çiğnediğine” vurgu yapıldı.

Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Mersin Üniversitesi’nde görev yaparken, 31 Mart 2001’de, bir televizyon yayınına katılması için davet edildi. İstanbul’daki bir televizyon kanalında gerçekleştirilen programa katılmadan önce Kula, üniversitenin çeviri bölümünün başkanını konuyla ilgili olarak bilgilendirdi. Birkaç gün sonra fakültenin dekanı “Kula’nın bu yayına katılmasını uygun bulmadı” Ancak Kula, yayına katıldı. Ayrıca 14 Nisan 2001 tarihinde, bir başka televizyon yayınına da katıldı. Cumhuriyet’in haberine göre, bunun üzerine, “üniversitenin izni olmadan iki kez İstanbul’daki yayınlara katıldığı” gerekçesiyle Kula hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Dönemin fakülte dekanı Kula’nın “maaşının 8’de biri oranında kesilmesi cezası” verdi. Bu ceza, üniversitenin rektörlüğü nezdinde yapılan girişimler sonucu ‘kınama’ olarak gerçekleşti. Kula, kararın iptali için çeşitli davalar açtı. Ancak idari yargılamalar sonucu açtığı davalar reddedildi. Kula da kararı AİHM’ye taşıdı. Kula’nın başvurusuna AİHM’den tam 17 yıl sonra yanıt geldi. Durumu inceleyen AİHM’nin kararında, “Kula hakkında herhangi bir maddeye atıf yapılmadan ceza verildiği ve bu cezanın özel yaşama saygı ilkesini çiğnediğine” vurgu yapıldı. 

 

Haber Merkezi

Etiketler: Mersin, üniversite, AİHM
Okunma Sayısı: 363
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya hükümetindeki 'göçmen' çatlağı büyüyor

    AİHM’den 17 yıl sonra ihlal kararı

    Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi

    TBMM Başkanı Kahraman: Her seçimin zamanında olması gerektiğine inanıyorum

    AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: 18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak

    Suriye'de 2018'in başından bu yana 4 bin 759 sivil öldü

    Türkiye'nin en büyük şirketleri enerji devleri oldu

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alındı

    15 Temmuz darbe girişiminde KKK'daki tanıklar yaşadıklarını anlattı

    İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Erken yerel seçimin en önemli nedeni ekonomik koşullar

    'Yerel seçimler AKP için sonun başlangıcı olabilir'

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer müzakereler yapmak üzere Avrupa'ya gitti

    İYİ Parti 'Erdoğan'dan Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi geldiği' haberlerini yalanladı

    AB, ABD'yi uyardı: 294 milyar dolarlık misilleme yapabiliriz

    LGS kontenjanları ve sıralamalar belli oldu

    Sivas olaylarında ölenler anıldı

    YSK başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçları hakkında konuştu

    PKK'nın "Kato bölge sorumlusu" düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi

    ABD'de göçmenlere bıçaklı saldırı: 5'i çocuk 9 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    İstikbale hüküm sürecek İslâmiyet’tir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Seyyidler cemâati
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sebahattin YAŞAR

    Çare, problemin civarındadır
    Süleyman KÖSMENE

    Size, azaptan sakındıran bir Peygamber gelmedi mi?
    Raşit YÜCEL

    “Bir insan kendini neye vermeli?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetü’l-medeniyye ”ulum-u imaniye” içinde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Seçime katılım” ve “oy oranları” çarpıtmaları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya’nın tavsiyeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.