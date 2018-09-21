İçişleri Bakanı Soylu, "Çocukların eğitimi trafik kazalarının azaltılması için çok önemli. Ailenin kontrolünü çocuktan başlatacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Şehit Yavuz Başayar İlkokulunda düzenlenen "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü" imza törenine katıldı.

Törende konuşan Soylu, trafik ve yol güvenliği meselesinin Türkiye için neyi ifade ettiği ve sorunun büyüklüğünün kimse için izaha muhtaç olmadığını belirtti. Soylu, geçen yıllar içinde trafik konusunda çok önemli adımlar attıklarını ve güzel sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Son 10 yılda trafikteki araç sayısı yüzde 60 oranında artmasına rağmen kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının yüzde 17 azaldığını vurgulayan Soylu, "Tatillerden dolayı trafik yoğunluğu normal zamanlara göre yüzde 53 oranında artmasına rağmen geçen yılın ağustos ayına göre bu yılın ağustos ayında trafik kazalarındaki can kaybı yüzde 5,8 azaldı. Bunlar bizim için yeterli mi, elbetteki yeterli değil. Her zaman söylüyorum, hiçbir zaman da yeterli olmayacak. Çünkü yaşanan can kaybıdır, insan hayatıdır, sakat kalan bireylerdir, dağılan ailelerdir." diye konuştu.

"Tüm imkanlarımızla denetime ağırlık verdik"

Süleyman Soylu, Bakanlık olarak trafikle ilgili çalışmalarda denetim, farkındalık ve eğitim başlıklarına ağırlık verdiklerini, denetimin, bu işin olmazsa olmazı olduğunu dile getirdi.

Trafikle ilgili birçok adım attıklarını ama bunları yeterli görmediklerini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Kamera sistemlerimizden 'drone'larımıza kadar bütün imkanlarımızla denetime ağırlık verdik. Bu anlayışımız neticesinde 2016-2017 yılları arasında denetim miktarımız yüzde 27,1 oranında arttı. 2018'de bunun çok daha üst bir rakamıyla denetim yapıyoruz. Aynı şekilde farkındalık oluşturmak için de birçok kampanya organize etmeye çalışıyoruz."

"Denetimin ötesinde farkındalık oluşturmak gerekli"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da İçişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına desteği ve iş birliği için teşekkür etti.

TRT ile de iş birliklerinin daha çok artacağı bir döneme girdiklerine işaret eden Selçuk, "Hem bu tür konular hem yabancı dil ve benzeri konularda, çizgi film konularında da iş birliğimiz artacak." diye konuştu.

İnsan hayatındaki en önemli şeyin "can" olduğuna değinen Selçuk, "Bizim eğitimimizin tarihine baktığımızda aslında bir can, şefkat eğitimi olduğunu görüyoruz. Biz eğitime emzirmek gibi bakarız yani o şefkati taşıyan, o teması sağlayan, o dokunuşu, o hissiyatı, o kalp ritmini veren bir süreç olarak bakarız. O sebeple de eğitimin özellikle bu boyutu, güvenlik, emniyet boyutu 'cana zarar gelmesin' diye çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Trafik bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacağız"

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de iki bakanlıkla protokolü imzalamaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımız televizyon, gençlerimiz ise mobil cihazlar başında hiç olmadığı kadar vakit geçiriyorlar ve geçirilen vakit her geçen gün artıyor. Biz de yapacağımız çizgi filmlerle, dizilerle, programlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin trafik bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacağız." dedi.