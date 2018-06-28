Akademisyenler yine mahkemede

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 34. ve 35. Ağır Ceza mahkemelerinde devam etti.

35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) Kadir Has Üniversitesi’nden Dr. Ceren Lord ve Dr. Çiğdem Bozdağ; 34. ACM’de İstanbul Üniversite’nden Prof. Dr. Pınar Saip, Prof. Dr. Raşit Tükel, Yrd. Doç. Dr. Özgün Akduran, Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Özatalay ve Arş. Gör.F.G.K. ikinci duruşmalarına çıktı. İmzacı akademisyenlere yönelik davalar, 5 Aralık 2017’de başlamıştı. 26 Haziran itibariyle 256 akademisyenin ilk duruşmaları görülürken içlerinden 16 kişinin davasında karar açıklandı. 16 akademisyen için de 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı’ının cezası dışında bütün cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Okunma Sayısı: 102

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.