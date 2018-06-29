Akademisyenlerin bekleyişi sürüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki barış imzacısı 11 akademisyenin açığa alınmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hâlâ soruşturma sonuçlanmadı.

Eğitim Sen yaptığı açıklama ile imzacı akademisyenlerin görevlerine dönmesini istedi. İmzaların atılmasının üzerinden geçen 900 günlük süreçte Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2 defa rektör değişti ve yakın zamanda da yeni rektör atanacak. En az 4 farklı komisyon ve 12 akademisyen soruşturmalar için görevlendirildi ancak bu sürede imzacı akademisyenlerin henüz ifadeleri bile alınamadı. Çok sayıda soruşturmacı akademisyen çeşitli gerekçeler göstererek geri çekildi. Sendikaların soruşturmalarla ilgili itirazlarına ise cevap verilmedi.

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