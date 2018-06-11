Akademisyenlerin derdi: Zihniyet sorunu

Dünyada bilim üreten üniversitelerin başarıları her geçen gün artarken ne yazık ki Türkiye bu gelişmelerin gerisinde kalıyor. Yaşanan gerilemenin sebebini ‘zihniyet sorunu’ olarak değerlendiren ÖGESEN Genel Başkanı Vahdet Özkoçak “akademisyen hakları göz ardı edilmemeli” dedi.

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS geçtiğimiz hafta yayınladığı raporda “binlerce akademisyeni işsiz bırakan Türkiye’nin İlk 400’e girebilen üniversitesi yok” tespitinde bulunmuştu. Yayınlanan bu raporlar üzerine değerlendirmelerde bulunan sendikalar ve akademisyenler durumun vahametini gözler önüne serdi. ABC Gazetesine açıklamalarda bulunan ÖGESEN Genel Başkanı Vahdet Özkoçak, “Dünyada bilginin ve bilimin üretim merkezleri olan üniversiteler her geçen gün daha iyiye gitmekte ancak ne yazık ki ülkemiz üniversiteleri giderek geri kalmaktadır. Üniversitelerimiz bir yandan bu görevlerini yerine getirmeye çalışırken bir yandan da beşeri, ekonomik ve yönetimsel birçok sorunla boğuşmaktadır” dedi.

Sorun üretiyorlar

YÖK’ün yapısal sorunlarını dile getiren Özkoçak şu tespitlerde bulundu: “1980’li yıllarda dönemin üniversite sayısı ve problemleri göz önüne alınarak kurulan YÖK günümüzde artan üniversite, öğrenci sayısı ve bilim hızına yetişmekte ve sorunları çözmekte geri kalmakta hatta sorun çözenden çok sorun üreten bir yapıya dönüşmektedir. Yükseköğretim sistemimizin giderek çağın gerisinde kaldığı ve düzenlenmesi gerektiği aşikârdır. Birçok sorun halen çözüm beklemekte ve ne yazık ki giderek içinden çıkılamayacak hal almaktadır.”

Sorunlar çözümsüz kalıyor

Üniversitelerin sorunlarının saymakla bitmeyeceğini belirten Özkoçak, “En büyük sorun insanlardan kaynaklanan zihniyet sorunlarıdır. Yapısal ve sistemsel diğer tüm sorunlar, zihniyet sorunu aşıldığı takdirde kısa zamanda çözülebilir. Aslında birçok sorunun çözümü basit olmasına rağmen çözümlerin hayata geçirilmesi çok zor olmaktadır. Bu sebeple yaşadığımız şu günlerde birçok değişiklik yapılmakta ancak ne yazık ki bu değişikliklerin büyük kısmı yeterince tartışılmadan hayata konduğu için ölü doğmaktadır. YÖK, ÜAK ve üniversiteler paydaşlarına değer vermelidir. Bu düzenlemelerin, ülkemiz gerçekleri göz ardı edilmeden yapılması çok önemlidir. Başta akademisyen hakları olmak üzere kazanılmış haklar ve çalışanların memnuniyeti göz ardı edilmemelidir” değerlendirmesinde bulundu.