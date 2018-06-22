ALES’e girecekler dikkat

Lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES’te geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla uzatılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurma kararı alındığını açıkladı. Saraç konu hakkında “Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız” değerlendirmesinde bulundu. Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Okunma Sayısı: 74

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.